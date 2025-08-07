시사 전체기사

민생쿠폰 지급액 46% 사용 완료…주로 ‘여기’ 썼다

입력:2025-08-07 11:40
대중음식점·마트·식료품 등서 절반 이상 사용돼

서울 관악구청 1층에 소비쿠폰 신청 안내문이 놓여있다. 연합뉴스

전 국민에게 지급된 민생회복 소비쿠폰(민생쿠폰) 지급액의 46%가 사용된 것으로 조사됐다. 사용자들은 주로 먹고 마시는데 민생쿠폰을 썼다.

행정안전부는 지난달 21일부터 이달 3일까지 2주간 신한·삼성·현대·국민·NH농협·롯데·하나·우리·BC 등 9개 카드사의 민생쿠폰 사용 내역을 분석한 결과 이같이 나타났다고 7일 밝혔다.

이달 3일 24시 기준 신용·체크카드로 지급된 민생쿠폰은 5조7679억원이다. 이 중 46%에 달하는 2조6518억원이 사용됐다.

가장 많이 사용된 곳은 대중음식점(41.4%)이었다. 1조989억원의 민생쿠폰이 식당에서 쓰였다. 이어 마트·식료품(15.4%), 편의점(9.7%), 병원·약국(8.1%), 의류·잡화(4.0%), 학원(3.8%), 여가·레저(2.9%) 순이었다. 대중음식점과 마트·식료품 등 먹고 마시는 데에 민생쿠폰의 절반 이상을 사용한 것으로 풀이된다.

이에 가맹점 매출도 급증했다. 민생쿠폰 지급이 시작된 지난달 4주 가맹점 전체 매출액은 직전 주인 지난달 3주 대비 19.5% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 5.5% 늘었다.

특히 음식점(2677억원), 주유(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 등의 매출 증가가 두드러졌다.

지난달 5주 매출액도 민생쿠폰 지급 전인 지난달 3주에 비해 8.4% 늘었다. 이 기간동안 매출액 증가율은 의류·잡화(22.9%), 학원(22.8%), 여가·레저(19.9%), 음식점(16.8%), 마트·식료품(16.5%) 등에서 특히 높았다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

