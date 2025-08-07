인하대, 인천시교육청과 고교·대학 연계 학점인정 협약
인하대학교는 최근 인천시교육청과 ‘고교·대학 연계 학점인정 학교 밖 교육 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 인하대를 비롯해 경인교대, 안양대, 인천대 등 인천 지역 4개 대학이 함께 참여해 지역 인재를 지역에서 양성하기 위한 대학 간 교육 협력체계를 강화하기 위해 추진됐다.
고교·대학 연계 학점인정 학교 밖 교육은 정규 학교 교육과정에서 제공되지 않는 심화 강좌를 지역 대학이 개설하고 이를 이수한 고등학생이 고교 학점뿐 아니라 대학 입학 후에도 학점으로 인정받을 수 있도록 하는 제도다.
인하대는 이번 협약을 계기로 지역 거점대학의 역할을 더욱 강화해 고교와 연계한 심화 강좌 개설, 맞춤형 진로 설계, 학업 지원에 적극 나설 계획이다. 특히 학교 밖 교육 기회의 확대와 고교·대학 간 실질적인 연계 기반 마련을 통해 학생 중심의 진로 탐색 환경 조성에 박차를 가할 예정이다.
조명우 인하대 총장은 “이번 협약을 통해 지역 인재 양성과 진로 설계 지원을 위한 교육 협력체계가 한층 강화될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와의 지속적인 협력과 교육적 기여를 통해 지역 발전에 적극 앞장설 것”이라고 말했다.
