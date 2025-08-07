시사 전체기사

남편 중요 부위 절단 50대 구속 송치…·공범 사위도

입력:2025-08-07 10:53
공유하기
글자 크기 조정
남편의 신체 중요 부위를 절단해 살해하려 한 혐의를 받는 50대 여성이 2일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다. 연합뉴스

외도를 의심하며 남편의 중요 신체부위를 흉기로 자른 50대 여성과 범행에 가담한 사위가 함께 검찰에 넘겨졌다.

인천 강화경찰서는 7일 A씨(57·여)를 살인미수 혐의로, 사위 30대 B씨를 존속살해미수 혐의로 각각 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 1일 오전 1시쯤 인천시 강화군 한 카페에서 흉기로 50대 남편 C씨의 얼굴과 팔 등을 여러 차례 찌르고 중요 신체부위를 잘라 살해하려 한 혐의를 받고 있다. B씨는 C씨를 끈과 테이프로 결박하는 등 범행에 가담한 혐의다.

C씨는 당시 술을 마신 채 잠이 들어 별다른 저항을 하지 못한 것으로 파악됐다.

C씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 수술을 받았다. 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에서 “남편의 외도가 의심돼 범행했다”고 주장한 것으로, B씨는 “A씨가 시켜서 범행했다”며 일부 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
384
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美 LAFC, 손흥민 입단 발표…“소니 영입은 우리의 꿈이었다”
막차 놓친 시각장애 외국인…퇴근후 운전대 잡은 버스기사 [아살세]
[단독] 국토부, 미 플랜트 건설에 정책펀드 830억 출자승인… 대미투자 신호탄
아듀, 끝판대장… 오승환, 21년 만에 현역 생활 마침표
FTA·동맹도 무시… 전세계 떨게 한 ‘트럼프 관세’ 오늘 발효
김 “목걸이, 15년 전 어머니에게 선물… 순방 때 빌려서 착용”
SKT ‘해킹 여파’ 2분기 영업익 37% 급감
기아 쏘렌토, 그랜저·쏘나타·싼타페 이어 첫 10만대 돌파 눈앞
국민일보 신문구독