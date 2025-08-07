남편 중요 부위 절단 50대 구속 송치…·공범 사위도
외도를 의심하며 남편의 중요 신체부위를 흉기로 자른 50대 여성과 범행에 가담한 사위가 함께 검찰에 넘겨졌다.
인천 강화경찰서는 7일 A씨(57·여)를 살인미수 혐의로, 사위 30대 B씨를 존속살해미수 혐의로 각각 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.
A씨는 지난 1일 오전 1시쯤 인천시 강화군 한 카페에서 흉기로 50대 남편 C씨의 얼굴과 팔 등을 여러 차례 찌르고 중요 신체부위를 잘라 살해하려 한 혐의를 받고 있다. B씨는 C씨를 끈과 테이프로 결박하는 등 범행에 가담한 혐의다.
C씨는 당시 술을 마신 채 잠이 들어 별다른 저항을 하지 못한 것으로 파악됐다.
C씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 수술을 받았다. 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
A씨는 경찰에서 “남편의 외도가 의심돼 범행했다”고 주장한 것으로, B씨는 “A씨가 시켜서 범행했다”며 일부 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사