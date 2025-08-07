악취 풍기던 주조장(酒造場)…“공영주차장으로 탈바꿈 한다”

경북 칠곡군, 옛 ‘왜관주조장’ 부지 확보해 주차장으로 활용하는 사업 추진

왜관주조장 부지는 20년 이상 방치돼 악취와 쓰레기 등으로 민원을 유발하고 도시 미관을 해치는 공간으로 전락해 있었다. 칠곡군 제공



경북 칠곡군은 20년 이상 흉물로 방치돼 있던 왜관읍 한 폐건물이 공영주차장으로 탈바꿈 하게 된다고 7일 밝혔다.



칠곡군에 따르면 80년 역사의 옛 ‘왜관주조장’ 부지를 무상 임대 방식으로 확보해 주민 편의시설인 주차장으로 활용하는 사업이 추진되고 있다는 것.



이 사업은 단순한 공간 활용을 넘어 주민·지자체·토지 소유주 모두에게 이득을 주는 ‘일석삼조’ 모델로 주목받고 있다.



그 출발점에는 수 차례 현장 방문과 끈질긴 소통을 통해 부지 활용 동의를 이끌어낸 칠곡군 공무원들의 집요한 행정력이 있었다.



이 부지는 한때 전통주를 생산하던 주조장이었다.



20년 이상 방치돼 악취와 쓰레기 등으로 민원을 유발하고 도시 미관을 해치는 공간으로 전락해 있었다. 여기에다 민간 소유인 만큼 행정적 활용은 만만치 않았다.



전환점은 지난해였다. 도로 개설을 추진하던 칠곡군 공무원이 부지 소유자와의 지속적인 소통 끝에 ‘군에서 활용할 수 있도록 하겠다’는 동의를 받아냈다.



이후 관련 부서 간 협의가 이뤄졌고 칠곡군은 무상 임대 절차에 돌입해 사업 추진에 속도를 냈다.



총 면적 1309㎡(약 396평) 규모의 이 부지는 곧 50면 규모의 임시 공영주차장으로 조성된다.



연말까지 공사를 마치고 내년 1월부터 운영에 들어갈 예정이며 임대 기간은 5년이다.



이번 사업은 단순한 주차 공간 확충에 그치지 않는다.



노후 건물을 철거하고 도시 경관을 정비하는 효과는 물론, 만성적인 주차난을 해소해 주민들의 불편을 덜어주고 민간 유휴지를 효율적으로 활용하는 성과까지 동시에 거두게 된다.



김재욱 칠곡군수는 “도시를 바꾸는 건 대규모 개발이 아니라 작은 공간에 대한 관심에서 시작된다”며 “방치된 공간이 도심에 숨통을 틔우는 공공재로 바뀌게 되면 민·관이 협력해 만들어낸 좋은 사례가 될 것”이라고 말했다.



칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



