전남도, 1조5000억 규모 ESS 정부 입찰 물량 전체 확보
523㎿ 규모 7개 사업 선정
9300여개 일자리 창출 기대
전남도는 한전 전력망에 민간이 구축하는 에너지저장장치(ESS)를 도입하는 2025년 제1차 ESS 정부 입찰 전국 5개 시·도 공모에서 전남이 전체 입찰 물량을 확보했다고 7일 밝혔다.
ESS 정부 입찰 낙찰사업자는 한전 변전소에 연결하는 ESS를 구축해 전력거래소의 요청이 있을경우 한전 전력망에 부담을 주는 재생에너지 잉여전력을 ESS에 저장했다가 전력수요가 높은 시간에 공급하게 된다.
그동안 전남도는 ESS 정부입찰 시장 전남 도입 확대를 지속적으로 건의해 왔다. 그 결과 2025년 전력수급기본계획에 정부가 ESS를 호남권에 우선 도입하겠다는 내용을 명시적으로 반영하면서 이번 입찰이 후속 조치로 이어졌다.
전남 영광, 무안, 진도, 고흥, 광양, 신안 등 6개 시군에 7개 사업이 선정됐으며, 2023년 제주에서 처음 추진된 이후 육지 지역에선 최초다.
전남이 확보한 낙찰 물량은 총 523㎿ 규모로, 1시간에 523㎿h의 전력량을 ESS에 저장 또는 공급할 수 있는 설비용량이다. 사업비는 1조5000억원에 달할 것으로 추산된다.
입찰 조건에 따라 6시간 동안 저장 또는 공급이 가능해야 하며, 이에 따른 ESS의 저장장치(배터리) 규모는 3138㎿h다. 이는 전남 가구당 일평균 전력소비량(7㎾h)을 기준으로 약 45만 가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전력량이다.
이번 입찰 확보로 전남의 재생에너지 출력제어를 완화하는 측면에서는 가시적인 효과가 기대된다. 또한 ESS 제조 및 건설 분야의 9300여개 고용 창출이 예상된다. 도내 재생에너지 설비제작 및 시공 업체 등의 매출 증가로 이어질 것으로 전망된다.
전남도는 향후 정부의 전남 RE100 산업단지와 차세대 전력망 혁신기지 조성과 연계해 지역 내 ESS 산업기반을 체계적으로 구축해 나간다는 방침이다.
전남도는 지난 5월에 도와 시군 합동으로 ‘계통안정 ESS 지원단’을 선제적으로 구성하고, 도내 19개 사업희망자를 대상으로 주민수용성 확보 계획 등을 논의한 뒤 긍정적인 전남도 의견서를 전력거래소에 제출했다.
2027년까지 ESS 신규 입찰물량이 이번 입찰물량의 3배를 넘는 1.6GW까지 예정됨에 따라 전남도는 시군과 함께 상시적인 지원체계를 유지하고 부지발굴, 주민수용성 확보 등 행정적인 지원에 적극 나설 계획이다.
정현구 전남도 에너지산업국장은 “전남이 국가 전력망 혁신 및 미래 에너지 산업의 중심축”이라며 “도내 대규모 ESS의 획기적인 도입으로 재생에너지가 확대되고 에너지 기본소득 실현 및 첨단기업 유치를 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
