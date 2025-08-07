‘도넘은 카공족’ 사라지나…스벅, 프린터·가림막 제한

스타벅스 코리아, 관련 내용 매장에 공지

장시간 자리 비우는 행위 등도 제한

위반 시 매장 파트너가 구두 안내 조치

국내 한 스타벅스 매장 테이블에 칸막이가 세워진 모습. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처

스타벅스 매장에서 멀티탭을 이용해 데스크톱 또는 프린터를 사용하거나 테이블 위에 가림막을 올려 사적인 공간을 만드는 등 눈살을 찌푸리게 하는 ‘진상 카공족’이 사라질 것으로 보인다.



7일 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 개인용 데스크톱 컴퓨터를 포함해 프린터기와 칸막이, 멀티탭 사용을 제한키로 결정하고 이 같은 내용을 전국 매장에 공지했다.



앞으로 매장에서 데스크톱 컴퓨터나 프린터를 사용하거나 테이블 위에 칸막이를 세우는 등 행위를 할 경우 매장 파트너가 구두로 안내 조치를 할 예정이다.



이에 더해 테이블 위에 개인 물품을 둔 채 오랜 시간 자리를 비우거나 한 사람이 테이블 여러 개를 독차지하는 행위 역시 제한된다.



스타벅스 코리아는 최근 ‘진상 카공족’ 관련 고객 불만이 지속적으로 제기되자, 내부 논의 과정을 거쳐 제재 규정을 마련한 것으로 전해졌다.



대학가 혹은 오피스 타운 일대 카페에서 공부나 업무를 하는 카공족이 많아지면서 이들 전부를 ‘진상’이라고 부르는 일은 사라졌다.



그러나 카페를 마치 자신의 집이나 사무실처럼 사용, 다른 사람들에게 피해를 주는 카공족을 향한 비판의 목소리 역시 지속적으로 나오고 있다.



최근 한 스타벅스 매장에서 테이블 위에 칸막이를 세우곤 태블릿PC와 키보드를 사용하는 모습이 포착돼 온라인상에서 논란이 됐다.



스타벅스 코리아는 이 같은 행위가 다른 일반 고객들에게 피해가 될 수 있다는 판단하에 제재를 결정한 것으로 해석된다.



스타벅스 코리아 관계자는 국민일보에 “스타벅스를 방문하는 고객들에게 쾌적하고 편리한 매장 경험을 제공하고, 장시간 좌석을 비울 시 소지품 도난 및 분실 위험을 대비하기 위해 고객 안내를 진행하게 됐다”고 설명했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



