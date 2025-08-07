[단독] ‘알비백’ 버린 SSG닷컴의 추락…결제액 ‘반토막’

SSG닷컴이 사용했던 보냉 가방 ‘알비백’. SSG닷컴 제공

하지만 계속된 적자에 결국 단계적인 배송 서비스 축소에 돌입했고, 지난달 1일 알비백을 없앤 뒤 모든 새벽배송과 주간배송 일부를 CJ대한통운에 이관했다.