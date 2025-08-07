주님!
갑자기 많은 비로 인하여, 집중 호우와 폭우로 인하여 대한민국이 지금 슬픔에 잠겨 있습니다. 지금 전국에 예측 할 수 없을 정도로 순간 많은 비로 인하여, 홍수와 수해로 고통당하고 있는 이들이 많이 있사오니, 불쌍히 여겨 주옵소서.
주님! 이 시간 우리나라 대한민국이 집중 호우로 인하여, 산사태와 제방이 붕괴하고, 제방과 하수구 물들이 역류하여서, 도시 곳곳에 수마로 인한 상처로 힘든 우리들의 이웃들이 너무나 많이 있습니다.
이번 수해로 인한 피해와 상처들이 하루속히 복구되길 간절히 기도드립니다. 집중호우로 전국 곳곳에 사망자와 실종자, 수재민이 발생하고 고통이 막대합니다. 더 이상 피해가 퍼지지 않도록 모든 비를 멈추어 주옵소서.
전국 곳곳에서 가옥과 농경지가 침수를 당해 어려움에 부닥쳐 있습니다. 농민들이 가꿔 놓은 환경이 한순간에 폭우와 호우로 인하여, 신음하고 있습니다. 개인과 가정, 일터와 교회, 나라와 민족을 지켜주소서. 세상이 흔들려도 신실하신 하나님을 바라보게 하여 주옵소서.
이 시간 간절히 기도하오니 성삼위 하나님 홀로 영광을 받아 주소서! 하나님께서 언제나 함께하시고, 지켜주심을 믿고, 전능하신 하나님을 더욱 의지하며 바라보게 하소서. 저희의 죄악을 회개하게 하소서. 하나님을 온전히 섬기기를 간절히 기도드립니다.
예수님 이름으로 간절히 기도드립니다.
아멘
㈔기독문화선교회 일동
전병선 선임기자 junbs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
[기고] 기독문화선교회, 수해복구를 위한 중보기도문
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사