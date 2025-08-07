증평군 물 공급, 오후 6시부터 정상화 전망

지난 5일 중장비가 파손된 증평 송수관로를 복구하고자 보를 해체하고 있다. 증평군 제공

군은 이날 오전 재난문자를 통해 “복구공사는 완료됐으나 수질이 탁해 가정에서 사용하기엔 부적합 상태”라며 “급수 개시 시간을 부득이 오후 6시로 연기했음을 알려드린다”고 안내했다.