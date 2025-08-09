기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란

KTTC 방송 화면 캡처

“방송 중 내가 얼마나 프로답지 못했는지 지적하는 메일을 받았다”며 “나는 내 일과 시청자 여러분의 안전을 매우 중요하게 생각하지만 나 역시 남편이자 아버지”라고 설명했다.

이어 “

아내와 아기가 지하실에 안전하게 있는지 확인해야 했다”며 “프로답지 못한 게 아니라 인간적인 모습”이라고 주장했다. 그러면서 “우리 모두 서로를 조금 더 이해하고 존중해주길 바란다”고 썼다.

“

좋은 남편이자 좋은 아버지로서 가족의 안전을 잠시 확인하는 모습을 시청자들이 생방송으로 직접 볼 수 있었다”며 “악천후시 안전 조치가 얼마나 중요성을 모든 분이 알게 되기를 바란다”고 전했다.