기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란
미국 미네소타주 지역 한 기상캐스터가 생방송을 진행하다 아내에게 문자 메시지를 보내는 돌발 행동을 해 논란이 일고 있다.
3일(현지시간) 미국 USA 투데이 등에 따르면 지난달 28일부터 미네소타주 남동부와 아이오와주 북부에는 폭풍이 몰아치는 등 기상 악화가 이어졌다.
미네소타주 로체스터 지역 방송국 KTTC의 기상캐스터인 닉 잰슨이 예보 진행을 맡았다. 생방송이 한창 진행되던 중 그는 갑자기 휴대전화를 꺼내 들어 문자 메시지를 보내기 시작했다.
메시지 전송을 마무리한 잰슨은 다시 화면을 보며 “죄송하다. 아내에게 문자를 보내야 했다. 아기가 자고 있다”고 말했다.
이어 잰슨은 시속 64~112km 강풍이 예보되는 등 심각한 피해가 닥칠 가능성이 크다는 예보를 이어갔다.
이후 잰슨을 향한 항의가 쏟아졌다. 그가 방송 중 문자 메시지를 보낸 장면에서 불편함을 느꼈다는 것이었다. “당신은 프로가 아니다”는 식의 비판 메일 여러 통이 날아들었다고 한다.
잰슨은 지난달 30일 자신의 페이스북에 “방송 중 내가 얼마나 프로답지 못했는지 지적하는 메일을 받았다”며 “나는 내 일과 시청자 여러분의 안전을 매우 중요하게 생각하지만 나 역시 남편이자 아버지”라고 설명했다.
이어 “아내와 아기가 지하실에 안전하게 있는지 확인해야 했다”며 “프로답지 못한 게 아니라 인간적인 모습”이라고 주장했다. 그러면서 “우리 모두 서로를 조금 더 이해하고 존중해주길 바란다”고 썼다.
방송국 측은 “잰슨이 좋은 남편이자 좋은 아버지로서 가족의 안전을 잠시 확인하는 모습을 시청자들이 생방송으로 직접 볼 수 있었다”며 “악천후시 안전 조치가 얼마나 중요성을 모든 분이 알게 되기를 바란다”고 전했다.
