시사 전체기사

기상 예보 중 아내에게 문자 보낸 美 기상캐스터 논란

입력:2025-08-09 05:00
공유하기
글자 크기 조정
KTTC 방송 화면 캡처

미국 미네소타주 지역 한 기상캐스터가 생방송을 진행하다 아내에게 문자 메시지를 보내는 돌발 행동을 해 논란이 일고 있다.

3일(현지시간) 미국 USA 투데이 등에 따르면 지난달 28일부터 미네소타주 남동부와 아이오와주 북부에는 폭풍이 몰아치는 등 기상 악화가 이어졌다.

미네소타주 로체스터 지역 방송국 KTTC의 기상캐스터인 닉 잰슨이 예보 진행을 맡았다. 생방송이 한창 진행되던 중 그는 갑자기 휴대전화를 꺼내 들어 문자 메시지를 보내기 시작했다.

메시지 전송을 마무리한 잰슨은 다시 화면을 보며 “죄송하다. 아내에게 문자를 보내야 했다. 아기가 자고 있다”고 말했다.

이어 잰슨은 시속 64~112km 강풍이 예보되는 등 심각한 피해가 닥칠 가능성이 크다는 예보를 이어갔다.

이후 잰슨을 향한 항의가 쏟아졌다. 그가 방송 중 문자 메시지를 보낸 장면에서 불편함을 느꼈다는 것이었다. “당신은 프로가 아니다”는 식의 비판 메일 여러 통이 날아들었다고 한다.

잰슨은 지난달 30일 자신의 페이스북에 “방송 중 내가 얼마나 프로답지 못했는지 지적하는 메일을 받았다”며 “나는 내 일과 시청자 여러분의 안전을 매우 중요하게 생각하지만 나 역시 남편이자 아버지”라고 설명했다.

이어 “아내와 아기가 지하실에 안전하게 있는지 확인해야 했다”며 “프로답지 못한 게 아니라 인간적인 모습”이라고 주장했다. 그러면서 “우리 모두 서로를 조금 더 이해하고 존중해주길 바란다”고 썼다.

방송국 측은잰슨이 좋은 남편이자 좋은 아버지로서 가족의 안전을 잠시 확인하는 모습을 시청자들이 생방송으로 직접 볼 수 있었다”며 “악천후시 안전 조치가 얼마나 중요성을 모든 분이 알게 되기를 바란다”고 전했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
WTO 체제 종식 선언… 이제 ‘트럼프 라운드’
소비쿠폰, 2030은 생필품 아닌 ‘이것’에 썼다
60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망
[단독] 인삼차 안 받고 인사치레만했다는 김건희… 건진 “내가 먹었다”
‘위안부 피해자 후원금 횡령’ 윤미향도 광복절 특사 대상 올라
‘무인자율주행’ 中로보택시 승객 태우고 구덩이 추락
“정치검찰의 가장 큰 피해자”… 조국 사면 두고 엇갈린 與
“나를 만든 건 9할이 게임, 법이 ‘사회악’ 취급해 헌법소원”
국민일보 신문구독