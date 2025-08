인천대 공연예술학과, ‘대한민국 대학연극제’ BEST 3

인천대학교는 공연예술학과 참가작 ‘백두;한라’ 관련 단체사진. 인천대 제공

인천대학교는 공연예술학과 학생들이 ‘제2회 대한민국 대학연극제’ 본선에 진출해 본선 참가작 ‘백두;한라’로 BEST 3에 선정되는 영예를 안았다고 1일 밝혔다.이번 대학연극제는 경기 용인시가 주최하고 용인문화재단이 주관한 전국 단위 연극 축제다. 지난달 20일부터 18일간 용인에서 개최됐다. 총 79개 팀의 신청작 중 치열한 예선을 거쳐 선정된 12개 팀이 본선 무대에 올랐다. 인천대는 전국 3위(BEST 3)에 해당하는 성과를 거두며 창의성과 완성도를 인정받았다.공연예술학과 4학년생들이 무대에 올린 참가작은 브레히트식 서사극 기법을 앙상블 중심의 연출로 풀어낸 창작극이다. 북과 남, 이념과 가족, 정체성과 공동체라는 다층적 메시지를 독창적으로 풀어냈다. 해당 작품은 1년여간의 집단 창작 과정을 통해 완성됐으며 강력한 팀워크와 실험적인 무대 언어로 관객의 큰 호응을 얻었다.연출은 공연예술학과 11기 차장훈 학생이 맡았다. 지도교수로는 구태환, 김정아, 임일진 교수가 참여해 작품의 완성도를 높였다. 시상식은 지난달 25일 용인시평생학습관 큰어울마당에서 열렸다. 인천대 를 비롯해 명지대 ‘Once on This Island’, 경성대 ‘레드 채플린’ 등 작품도 BEST 3로 선정돼 각각 상금 1000만 원을 수상했다.이번 수상은 공연예술학과의 창작 역량과 예술 교육의 우수성을 대외적으로 입증한 사례다. 학과와 학생들의 향후 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 공연예술학과는 2010년 인천대학교의 신설 학과로 21세기 공연예술을 선도하며 창의적인 인재 육성에 중점을 두고 있다. 한국을 넘어 세계를 대표하는 예술인 양성을 목표로 창조적인 작품 활동을 수행할 수 있는 전문예술인의 교육에 힘쓰고 있으며 한국 공연예술의 세계화를 위한 기반 마련에도 주력하고 있다.인천=김민 기자 ki84@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지