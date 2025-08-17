[작은영웅] “이런 청년도 있답니다” 사장님 감동시킨 기특한 알바생 (영상)

‘주인보다 더 주인 같다’는 칭찬 쏟아진 알바생

사장님 놀라게 한 CCTV 속 알바생 행동



건대 이자카야 ‘주선’ 사장님

“식자재가 잘 왔는지 보려고 하니까 그 친구가 청소를 하고 있더라고요. 4시간이면 시급으로 따지면 4만8000원에서 5만 얼마 하잖아요”



건대 이자카야 ‘주선’ 사장님

“(처음엔) 손님으로 왔는데 제가 일하는 스타일이 마음에 들었는지 먼저 일을 해보고 싶다. 저는 약간 100명이 한 번 오는 매장보다, 한 명이 100번 오는 매장이 더 좋은 것 같아서...”



