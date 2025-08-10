[작은영웅] 아찔한 고속도로 교통사고 현장에 나타난 의인들의 정체 (영상)

‘찰떡 케미’ 베테랑들이 만든 기적의 순간

김성령씨 : 몸이 먼저 반응하는 것 같기도 하고

박남중씨 : 몸이 먼저 반응해서...



위급한 순간 ‘몸이 먼저 반응한다’는 사람들



박남중씨

“블랙박스를 확인해 봤는데 화면으로는 좀 잘 안 나오는데 … 같이 이렇게 ‘쾅’하고.. 하면서 차가 많이 막 날아갔다고 표현을 해야 하나...”



박남중씨

“문을 열고 들어가 보니까 운전자분 여성분이 신음 소리를 내면서 의식이 계속 저하되고 있더라고요. 근데 그 와중에 옆에서 무슨 소리가 나길래 봤더니, 꼬마 아이가 있더라고요.”



박남중씨

“아이를 안고 있는 상태에서 한쪽 손으로 차량 문을 밀고, 다리를 옆으로 젖히고 히다 보니까 딱 나올 수 있는 공간이 생기더라고요. 구조 중에 의식이 조금씩 회복이 돼서 움직일 수 있겠냐고 질문하니까 몸을 움직이시더라고요”



김성령씨

“사고 나고 그날 저녁 오후쯤에 전화가 왔더라고요. ‘다행히 큰부상 없이 괜찮다. 감사하다’라고... 그러면서 사실 저는 소방 근무사다 말씀하시길래 그러시냐. 저는 간호사다 서로 인사했거든요”



김성령씨

“저는 응급상황일까 해가지고 갔는데 혹시라도 CPR 같은 거 해야 되나 해가지고 갔는데 소방관님이 되게 능숙하게 잘하시더라고요”



박남중씨

“고속도로라서 매우 위험하니까 안전을 확보한 상태에서 구조를 해야 안심하고 빠르게 할 수 있는 부분인데 그분(성령씨)이 너무 잘 도와주셔가지고...”



