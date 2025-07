울산 대표음악축제 ‘2025 울산서머페스티벌’ 8월 개막

울산시는 “울산서머페스티벌은 울산을 넘어 전국 단위의 음악축제 브랜드로 성장하고 있다”며 “울산의 도시 매력을 음악과 함께 느낄 수 있는 특별한 축제를 기대해도 좋다”고 밝혔다.

'2025 울산서머페스티벌'이 8월 2일부터 7일까지 6일간 울산 각지에서 릴레이 음악공연으로 펼쳐진다.울산MBC가 주최·주관하고, 울산시·울주군·북구·중구가 후원하는 '울산서머페스티벌'은 올해로 23회째를 맞이하는 울산의 대표 여름음악축제다.첫날인 2일 울주군 진하해수욕장에서 열리는 '진하게 놀자' 무대에서는 야경이 아름다운 명선도를 배경으로 나태주, 박구윤, 박현빈, 김혜연, 윤수현, 이영아, 수근, 정정아 등 인기 트로트 가수들의 무대가 축제의 화려한 막을 연다.2일차인 3일에는 북구 강동중앙공원에서 '강동비치나이트'가 열린다. 룰라, 박미경, 배기성, 군조크루, 양혜승, 하이디 등 90년대 스타들이 댄스와 레트로 감성으로 세대를 아우르는 무대를 선보인다.4일부터는 중구 울산종합운동장 보조경기장으로 자리를 옮겨, K-POP, 트로트, 록의 최정상 아티스트들의 무대가 예정돼 있다.4일에는 MBC '쇼!음악중심' 특집 녹화방송을 통해 남우현, 신수현, 아홉(AHOF), 비트펠라 하우스(BEATPELLA HOUSE), 클로즈유어아이즈(CLOSE YOUR EYES), 이펙스(EPEX), 이븐(EVNNE), 아이칠린(ICHILLIN'), 키키(KiiiKiii), 루시(LUCY), 퀸즈아이(Queenz Eye), 세이마이네임(SAY MY NAME), 스테이씨(STAYC), 유스피어(USPEER), 비비즈(VIVIZ), 승한앤소울(XngHan&Xoul), 예나(YENA), 이브(Yves) 등 18팀의 인기 아이돌 가수들이 대거 참여한다.5일에는 지난 한달간 전문가의 트레이닝을 거친 K-POP 유망주들의 'K-POP 페스티벌'이 펼쳐지며, QWER, 이승기가 초대가수로 무대에 선다.6일 공연인 '위대한 콘서트' 무대에서는 인기 트로트 가수 이찬원, 박지현, 장윤정, 김희재, 송민준, 황윤성, 곽영광이 출연해 중장년 층의 눈과 귀를 즐겁게 해줄 예정이다.마지막 날인 7일 '울산도 락이다' 무대에서는 FT아일랜드, 엔플라잉, 카디, 드래곤포니, 윤마치 등 록 밴드 라인업이 울산서머페스티벌의 대미를 장식한다.모든 공연은 선착순 무료 관람이며, 8월 4일 '쇼!음악중심'은 인터넷 사전 예매자에 한해 지정좌석 입장이 가능하지만 비예매자도 비지정좌석 구역으로 입장 후 스탠딩 관람이 가능하다. 특히 올해는 폭염 대비 안전대책과 응급의료부스, 그늘막 쉼터 설치 등 관람객 편의와 안전을 우선한 운영도 강화된다.각 공연은 울산MBC의 녹화방송 프로그램으로 제작되며, 울산MBC 유튜브 채널(울산MBC뮤직)을 통해 라이브 스트리밍도 제공돼 실시간으로 공연을 즐길 수 있다.