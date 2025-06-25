¡°´ëÇÐ ±³Á÷¿øÀÎµ¥¿ä¡± ±³Á÷¿ø »çÄª »ç±â ±â½Â

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ÇÑ¸í¿À ±âÀÚ myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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