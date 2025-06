'KPGA 선수권대회'만의 특별함…첫 출전 선수에게 기념액자+참가 선수 전원에게 넥타이 및 네임택 잔달

KPGA선수권대회 첫 출전 기념 액자를 받은 뒤 KPGA 김원섭 회장과 포즈를 취하고 있는 오기소 타카시(왼쪽). KPGA

KPGA(회장 김원섭)가 ‘제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’를 통해 ‘KPGA 선수권대회’에 첫 출전한 선수에게 기념 액자를 전달했다.KPGA는 지난 18일 공식 연습라운드에서 국내 최고 권위의 대회인 ‘KPGA 선수권대회’에 처음 출전하게 되는 선수 20명에게 직접 기념 액자를 지급했다. 대한민국 최초의 프로골프 대회이자 우리나라에서 가장 오랜 역사를 지니고 있는 본 대회의 첫 출전을 축하하기 위해서다.이번 대회를 통해 ‘KPGA 선수권대회’ 무대에 처음 모습을 보일 선수는 2024년 ‘하나은행 인비테이셔널’ 우승자 오기소 타카시(28·일본)를 비롯해 곽민재(28), 김남훈(26), 김현욱(21·NH농협은행), 문동현(19·우리금융그룹), 문지원(19·하나금융그룹), 박도형(32), 성준민(23), 양희준(25), 윤경식(25·team속초아이), 이성호(21·하나금융그룹), 임채욱(30·프롬바이오), 허성훈(22), 뉴질랜드 동포 여성진(25), 브라질 동포 이경희(38), 와다 쇼타로(29·일본), 양주한(18), 김상원(25), 임준형(22), 류솔빈(26)이다.또한 ‘제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’에 출전한 선수 156명 전원에게는 대회 출전에 대한 자부심을 고취시키기 위해 KPGA 넥타이와 ‘KPGA 선수권대회’ 네임택을 전달했다.지난주 ‘하나은행 인비테이셔널’에 이어 2개 대회 연속 KPGA 투어에 출전한 오기소 타카시는 “한국에서 가장 역사가 깊고 오래된 대회라고 들었는데 첫 출전을 기념하는 액자까지 받으니 정말 특별하다. 대회 관계자분들께 고마움을 전한다”고 말했다.디펜딩 챔피언 전가람(30·LS)은 “디펜딩 챔피언으로 ‘KPGA 선수권대회’에 출전하게 돼 영광스럽게 생각하고 있다”며 “‘KPGA 선수권대회’는 선수로서 큰 자부심을 느낄 수 있는 대회”라고 말했다.한편 ‘제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’는 19일부터 22일까지 나흘간 경남 양산시 에이원CC 남-서코스(파71·7142야드)에서 열린다. 대회 전 라운드는 KPGA투어 주관 방송사인 SBS Golf2를 통해 1, 2라운드는 아침 10시부터 저녁 6시까지 8시간씩, 3라운드와 최종라운드는 오전 11시부터 오후 5시까지 6시간씩 생중계된다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지