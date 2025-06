박효원, 선수 아닌 사업가로 KPGA선수권대회 참가…선수들 위해 ‘박승철헤어스투디오’ 팝업 공간 마련

KPGA투어 통산 1승이 있는 박효원이 대표이사를 맡고 있는 ㈜피에스씨네트웍스는 제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC에 출전중인 선수들을 위해 경남 양산 에이원CC 클럽 하우스 내에 박승철 미니스투디오 팝업 공간을 마련, 서비스를 실시해 호평을 받고 있다. KPGA

박효원(38)이 3년만에 에이원CC를 찾았다.대회 출전 선수가 아닌 ㈜피에스씨네트웍스의 박효원 대표이사로 '제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'에 출전하는 KPGA 투어 선수들에게 특별 서비스를 선사하기 위해서다.'제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'는 경남 양산시 에이원CC 남-서코스(파71)에서 19일 개막했다.박효원은 "올해 KPGA선수권대회에 출전하는 선수들에게 헤어 스타일링 서비스를 제공하기 위해 팝업 공간을 마련했다"며 "이 대회는 대한민국에서 가장 오랜 역사를 지닌 대회다. 국내 최고 권위의 대회인 만큼 KPGA 회원으로서 KPGA 투어에서 뛰었던 선수로서 선수들에게 도움을 주고 싶었다. 많은 선수들이 이용했으면 좋겠다"고 이야기했다.박효원이 대표이사로 재직중인 ㈜피에스씨네트웍스는 '제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC' 대회장인 에이원CC 클럽하우스 내에 '제68회 KPGA 선수권대회와 함께하는 박승철 미니스투디오'라는 팝업 공간을 마련했다. 박승철헤어스투디오 소속 전문 헤어 스타일리스트들이 대회장에 상주해 선수들의 헤어 스타일링을 책임지고 있다.박효원은 "박승철헤어스투디오의 퀄리티를 그대로 옮겨왔다. 많은 선수들이 프로페셔널한 헤어 스타일링을 경험하길 바란다"며 "투어를 뛰는 선수들은 머리를 손질할 시간적 여유가 없다. 매주 대회장으로 이동하고 프로암, 연습라운드까지 치러야 한다. 더군다나 이번 달처럼 대회가 계속 이어지면 더욱 그렇다"고 설명했다.박승철헤어스투디오 관계자는 "박승철헤어스투디오는 일상 속 아름다움 뿐 아니라 다양한 문화·스포츠 경험 속에서도 고객들과 연결되기를 원한다"며 "이번 대회를 통해 KPGA 투어 선수들이 헤어 케어를 통해 리프레시할 수 있는 공간을 마련했으며 앞으로도 브랜드 가치를 넓히는 다양한 경험을 이어갈 예정"이라고 전했다.서비스를 받은 2020년 대회 챔피언 김성현(27·신한금융그룹)은 "해외에 있는 동안 머리를 깎지 못했는데 이번 대회에 마침 박승철헤어스투디오에서 와주셔서 머리를 자르게 됐다"며 "지저분했던 머리를 잘 정리한 것 같다. 박승철헤어스투디오와 KPGA 관계자 분들께 고마움을 전한다"고 말했다.한편 박효원은 2005년 KPGA 프로(준회원) 2006년 KPGA 투어프로(정회원)에 입회한 뒤 2007년 KPGA 투어에 데뷔했다. 2007년 'SBS 토마토 저축은행 오픈'부터 2022년 '골프존-도레이 오픈'까지 총 179개 대회에 출전, 통산 1승이 있다.2018년에는 제네시스 포인트 2위, 상금순위 6위, TOP10 피니시 부문 1위에 오르며 '커리어 하이'를 작성했다. 또한 2019년에는 제네시스 포인트 상위자 자격으로 DP월드투어에서 활동한 바 있다. 2022년 시즌을 끝으로 투어 활동을 중단하고 사업에 전념하고 있다.에이원CC에서 열린 'KPGA 선수권대회'에는 총 5회 출전해 2018년 대회에서 거둔 공동 5위가 개인 최고 성적이다. 올해도 대회 출전을 위해 월요 예선전에 참여했으나 본선 진출에는 성공하지 못했다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr