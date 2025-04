수원특례시 최초 자율주행차 운행된다

‘2025 수원 ITS 아시아-태평양총회’ 기간에

경기도 수원특례시는 '2025 수원 지능형교통체계(ITS) 아시아-태평양총회' 기간에 수원 광교 도심에서 자율주행차량을 시범 운행된다고 30일 밝혔다.수원에서 자율주행차가 운행되는 건 이번이 처음이다.수원시와 국토교통부가 공동 주최하는 수원 ITS 아태총회는 'ITS가 제시하는 초연결도시(Hyper-Connected Cities by ITS)'를 주제로, 수원컨벤션센터와 수원시 일원에서 열린다.장차관 등 고위급 회의, 학술세션, 전시회·비즈니스 상담회, 기술시찰, 시민 참여 프로그램, 공식·사교 행사 등이 진행되며 20여 개국에서 1만여 명이 참가할 예정이다.자율주행차 운행은 수원 ITS 아태총회 행사가 열리는 5월 28일부터 30일까지 수원컨벤션센터, 광교중앙역, 홍재교삼거리, 센트럴파크로사거리에 이르는 3.2km 노선을 순환하는 방식이다.자율주행차량 5대가 오전 9시 30분부터 11시 30분, 오후 1시 30분부터 4시까지 30분 단위로 운행한다.수원시는 '수원시 ITS 구축 사업'으로 자율협력 주행을 위한 인프라를 구축했다.자율주행 차량에 실시간으로 신호정보를 전달하는 시스템을 구축을 시작으로, 실시간 교통신호 정보 제공 시스템을 구축해 자율주행차량에 실시간으로 정확한 신호정보를 전달하는 체계를 만들었다.자율주행차량은 구축된 정밀지도를 바탕으로 움직이기 때문에 도로의 차선과 표지판까지 반영된 고정밀 지도를 구축해 안전한 주행 환경을 조성했다.이처럼 그동안 구축한 ITS 기술 역량을 자율주행차량 시범운행으로 선보이면서 시민들이 체감할 수 있는 '미래 모빌리티 시티'를 구현할 예정이다.ITS 아태총회 유료 등록자는 누구나 사전 예약으로 자율주행차 시승 체험을 할 수 있다. 수원 ITS 아태총회 공식 홈페이지(www.itsap2025.org) '기술시연' 게시판에서 자세한 사항을 확인할 수 있다.이재준 시장은 "자율주행차 시범 운행은 미래 모빌리티 도시로서 수원의 가능성을 보여주는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "첨단 기술을 시민들이 일상에서 체감할 수 있도록 ITS 구축에 더 힘쓰겠다"고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr