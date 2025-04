휴재 없는 ‘쵸비’의 나혼렙…젠지, 개막 6연승

19일 OK 저축은행에 2대 0 완승

젠지가 OK 저축은행을 꺾고 개막 6연승을 달렸다.젠지는 19일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 1라운드 경기에서 OK 저축은행 브리온을 2대 0으로 이겼다. 이날 승리로 젠지는 정규 시즌 3주 차까지 6전 전승(+9)을 기록, 변함없이 리그 선두를 지켰다. OK 저축은행은 2승4패(-5), 7위에 머물렀다.무패행진은 계속된다. 동력은 강력한 체급. 젠지는 오로라·진으로 각각 탑과 바텀의 라인 주도권을 잡고 이를 활용해 스노우볼을 굴리는 전략으로 첫 세트를 가져갔다. OK 저축은행은 자신들이 고른 오공과 제리의 후반 캐리를 기대한 듯, 초반 유충을 모두 얌전히 내주고 드래곤 사냥에 집중했다.OK 저축은행이 그렸던 후반 캐리는 끝내 나오지 않았다. 젠지가 한 번 잡은 주도권을 절대 내주지 않는, 꼼꼼하고 냉정한 플레이를 이어나갔다. 이들은 내셔 남작 둥지 인근 시야를 장악한 뒤 안전하게 버프를 획득했다. 곧바로 상대를 추격, 2킬을 더한 이들은 그대로 기세를 높여 상대 넥서스 파괴까지 해냈다.젠지는 2세트에서 '쵸비' 정지훈에게 빅토르를 맡겨 느긋하게 게임을 풀어나갔다. 라인전 단계에서 데스 없이 성장한 정지훈, 양 팀의 화력 차이는 점점 눈에 띄게 벌어졌다. 젠지는 상대방의 아타칸 승부수를 4킬로 막아내 확실한 승기를 잡았다.OK 저축은행은 정지훈을 잡기 위해 온갖 스킬을 쏟아부었지만 원했던 결과를 거두지 못했다. 반면 젠지는 정지훈을 지키면서 한타를 전개, 연전연승을 거뒀다. 이들은 28분 만에 적 넥서스 앞 한타에서 승리를 거뒀다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr