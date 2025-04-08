ÀÏº» ±¹¹Î ¹è¿ì È÷·Î½º¿¡ ·áÄÚ ÀÌ¹ø¿£ ÆøÇàÀ¸·Î Ã¼Æ÷

2³â Àü ºÒ·û ½ºÄµµé·Î ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº ÀÏº» À¯¸í ¿©¹è¿ì È÷·Î½º¿¡ ·áÄÚ(44)°¡ ÀÌ¹ø¿¡´Â ÆøÇà ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÆ´Ù.
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È÷·Î½º¿¡´Â Àü³¯ ¹ã ÇÑ °í¼Óµµ·Î¿¡¼ Â÷·®À» ¸ô´Ù°¡ ´ëÇü Æ®·¹ÀÏ·¯¸¦ µéÀÌ¹ÞÀº µÚ º´¿ø¿¡ ¿Å°ÜÁ® Ä¡·á¸¦ ¹Þ±â À§ÇØ ´ë±â ÁßÀÌ¾ú´Ù. »ç°í ´ç½Ã Â÷·®¿¡´Â ¸Å´ÏÀú·Î º¸ÀÌ´Â ³²¼ºÀÌ ÇÔ²² ÀÖ¾úÀ¸¸ç, µÎ »ç¶÷ ¸ðµÎ »ý¸í¿¡´Â ÁöÀåÀÌ ¾ø´Â »óÅÂ´Ù.
È÷·Î½º¿¡ ¼Ò¼Ó»ç´Â ¡°º´¿ø¿¡¼ ÀÏ½ÃÀûÀÎ ÆÐ´Ð »óÅÂ¿¡ ºüÁ® ÀÇ·á °ü°èÀÚ¿¡°Ô »óÃ³¸¦ ÀÔÈ÷°í ¸»¾Ò´Ù¡±¸ç »ç°úÇß´Ù. È÷·Î½º¿¡´Â ´çºÐ°£ ¸ðµç ¿¬¿¹È°µ¿À» ÀÚÁ¦ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
È÷·Î½º¿¡´Â 2023³â¿¡´Â 9»ì ¿¬ÇÏ À¯¸í ¿ä¸®»ç¿Í ºÒ·û °ü°èÀÎ »ç½ÇÀÌ ÀÏº» ÀâÁö ½´Ä«ºÐšœÀ» ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ºÐšœÀº µµÄì ¹Ì½¶·© ÇÁ¶û½º ·¹½ºÅä¶û ¡®sio¡¯ ¿À³Ê ¼ÎÇÁ µµ¹Ù ½´»çÄí(45)°¡ ºÒ·û »ó´ë¶ó°í ÀüÇß´Ù.
È÷·Î½º¿¡´Â ¾ÆÀÌµ¹ °¡¼ö Ãâ½Å ¹è¿ì·Î, ¿µÈ ¡®Ã¶µµ¿ø¡¯ ¡®ºñ¹Ð¡¯ µî¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. 2003³â ¸ðµ¨ Ãâ½Å ¿ÀÄ«ÀÚ¿Í ´ÙÄ«È÷·Î¿Í °áÈ¥ÇßÁö¸¸, 5³â ¸¸¿¡ °áº°Çß´Ù. 2010³â Äµµé ÁØ°ú ÀçÈ¥ÇßÀ¸³ª, ÃÖ±Ù ºÒ·û »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁö¸é¼ ÀÌÈ¥Çß´Ù.
¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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