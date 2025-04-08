ÀÏº» ±¹¹Î ¹è¿ì È÷·Î½º¿¡ ·áÄÚ ÀÌ¹ø¿£ ÆøÇàÀ¸·Î Ã¼Æ÷

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ÀÔ·Â:2025-04-08 13:59
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È÷·Î½º¿¡´Â 2023³â¿¡´Â 9»ì ¿¬ÇÏ À¯¸í ¿ä¸®»ç¿Í ºÒ·û °ü°èÀÎ »ç½ÇÀÌ ÀÏº» ÀâÁö ½´Ä«ºÐšœÀ» ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ºÐšœÀº µµÄì ¹Ì½¶·© ÇÁ¶û½º ·¹½ºÅä¶û ¡®sio¡¯ ¿À³Ê ¼ÎÇÁ µµ¹Ù ½´»çÄí(45)°¡ ºÒ·û »ó´ë¶ó°í ÀüÇß´Ù.

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¼ÕÀçÈ£ ±âÀÚ sayho@kmib.co.kr

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