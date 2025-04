“천천히, 여유 있게” 유상욱의 DK전 피드백

LCK 제공

OK 저축은행 상대로 시즌 첫 승에 도전하는 BNK 유상욱 감독이 선수단에 여유 있는 플레이를 주문했다.BNK 피어엑스는 5일 서울 종로구 LCK 아레나에서 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 1주 차 두 번째 경기를 치른다. 상대는 같은 0승1패를 기록 중인 OK 저축은행 브리온이다.유 감독은 경기 시작 전 취재진과 만나 짧은 인터뷰를 진행했다. 그는 "상대 팀인 OK 저축은행은 상체가 강한 팀이라고 생각한다. 거기에 맞춰 우리도 전력을 강하게 갖출 수 있도록 준비하고 노력했다"고 이날 준비해온 청사진을 밝혔다.유 감독은 '클로저' 이주현과 '모건' 박루한을 경계 대상으로 꼽았다. 그는 "두 선수가 공격적으로 잘한다고 생각해 경계된다. 반면 우리는 '디아블' 남대근과 '클리어' 송현민이 밸런스가 좋고 공격적이기도 한 선수다. 두 선수에게 기대를 걸고 있다"고 말했다.'칼챔 장인' 이주현이 칼집에서 칼을 뽑지 못하게 해야 한다. 이주현은 지난해까지 BNK의 에이스 역할을 맡았던 선수다. 선수도, 팀도 서로에 대한 데이터를 갖고 있다. 유 감독은 "이주현이 공격적인 챔피언들을 잘한다. 그런 플레이를 억제할 수 있게끔 전략을 준비했고, 게임을 풀어나갈 계획"이라고 말했다.지난 3일 디플러스 기아에 패배한 뒤 유 감독은 선수단에게 여유의 필요성을 강조했다고도 밝혔다. 유 감독은 "경기 텀이 짧은 만큼 선수단이 복잡함을 느끼지 않게 짧은 피드백을 했다"면서 "이기고 있을 때 여유가 없다고 느꼈다. 함께 경기를 복기하면서 '천천히 하면 좋은 효과를 거둘 수 있겠다'고 되새겼다"고 말했다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr