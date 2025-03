엔씨소프트 AI, MWC서 AI 혁신 기술 공개

인공지능(AI) 전문 기업 엔씨소프트(NC) AI가 다음 달 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2025’에 참가해 AI 기술을 선보인다.MWC 2025에서 NC AI는 LG유플러스와 협력해 자체 AI 기술을 체험할 수 있는 데모 시연 부스를 운영한다. 부스 방문객들은 자신의 얼굴로 생생한 게임 캐릭터를 만들고 게임 속 대사를 연기하는 나만의 AI 캐릭터 영상을 체험할 수 있다.NC AI는 올해 오디오, 그래픽스, 챗봇, 기계 번역 등 다양한 분야에서 AI 기술을 활용한 상용 제품을 개발하고 있따. 엔씨소프트의 게임 프로세스를 혁신했던 AI 기술력을 바탕으로 패션, 미디어, 콘텐츠 등 다양한 산업에 맞춤형 솔루션을 제공할 계획이다.NC AI 이연수 대표는 “NC AI는 국내 게임 업계에서 가장 선도적으로 AI 서비스 경험을 축적해 온 인공지능 전문 기업”이라며 “오랜 R&D 기간 동안 쌓아 올린 AI 기술력을 기반으로 게임을 넘어 미디어 콘텐츠 산업으로 비즈니스를 확장하며 글로벌 AI 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.NC AI는 엔씨소프트의 인공지능 사업 법인이다. 'Everyone can be a Creator'라는 미션을 중심으로 게임을 포함한 각종 산업에서 혁신적인 AI 솔루션을 접목하며 다양한 사업을 전개하고 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지