한약은 간에 나쁘다?…67만명 연구서 ‘낭설’

서울대 보건대학원·단국대 공동 연구팀, 국제 학술지 게재



약물 유발 간 독성 ‘안전’…오히려 양약이 손상 위험 더 높아

방송 화면 캡처.

한방 병·의원에서 처방받은 한약은 간 독성으로부터 안전하다는 사실이 67만명 넘는 대규모 환자군을 대상으로 진행된 연구를 통해 입증됐다.서울대 보건대학원 원성호 교수팀과 단국대 이상헌 교수는 2011~2019년 건강보험심사평가원의 청구 데이터를 이용해 67만2411명을 대상으로 한의 의료기관을 통한 한약 처방이 '약물 유발 간 손상(Drug Induced Liver Injury)' 위험에 미치는 영향을 분석한 연구를 진행했다.그 결과, 한의 의료기관에 내원했거나 한약 처방을 받은 후 90일 안에 약물 유발 간 손상 발생 위험이 증가하지 않은 것으로 나타났다. 특히 외래 환자군에서는 위험도가 1.01(95% 신뢰구간:1.00~1.01)로 거의 변동 없는 것으로 확인됐다.반면, 일반 병·의원에 내원했거나 양약 처방을 받은 환자군에서는 방문 후 3~15일 이내 약물 유발 간 손상 발생 상대 위험도가 1.55(95% 신뢰구간:1.55~1.56), 양약 처방받은 경우는 2.44(95% 신뢰구간:2.43~2.44)로 급격히 증가한 것으로 나타났다.대한한의사협회는 10일 "이번 연구는 지금까지 한약은 간에 나쁘다며 국민을 호도하던 일부 의료계의 주장이 전혀 근거없는 악의적인 거짓말이라는 것을 명명백백히 밝혀 준 값진 결과"라고 의미를 부여했다. 이어 "대규모 데이터를 활용한 학술 논문을 통해 한약이 간에 안전하다는 사실이 입증된 만큼 한약을 폄훼하고 비방해 오던 행위를 멈춰야 한다"고 강조했다.약물 유발 간 손상의 주된 원인은 양약이며 한약의 영향은 미미하다는 것은 오래 전부터 국내외 논문과 연구 결과를 통해 확인됐다.미국 간학회지에 발표된 연구(Reuben A et al, Drug-induced acute liver failure: results of a U.S. multicenter, prospective study., Hepatology. 2010 Dec;52(6):2065-76.)에서 미국 내 1198명의 약물 유발 간 손상 환자 대상 검토 결과 항생제, 항결핵제, 항진균제 등의 양약으로 인해 간 손상이 발생했음이 드러났다.또 2012년부터 2016년까지 5년간 '중국 ADR(이상 약물 반응) 모니터링 시스템'을 통해 총 667만3000건의 전수 조사 결과, 간 손상을 일으킨 비율이 한약은 4.5%에 불과했으며 양약은 95.5%에 이르는 것으로 집계됐다(jiabo Wang et al, Landscape of DILI-related adverse drug reaction in China Mainland, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022 De;12(12):4424-31).국내 한의사에 의해 수행된 연구(Jeung TY et al, A prospective study on the safety of herbal medicines, used alone or with conventional medicines., J Ethnopharmacol. 2012 Oct 11;143(3):884-8.)에서도 한약만 복용한 57명의 환자에서는 간 기능 이상이 없었고 양약을 병행한 환자 256명 중 6명에서는 간 기능 이상이 관찰돼 주된 원인이 우선적으로 양약이 의심됨이 밝혀진 바 있다.서울대 보건대학원의 이번 공동 연구 결과는 저명한 국제 학술지 '프론티어스 인 파마콜로지(Frontiers in Pharmacology)' 1월호에 'Exploring the Association Between Herbal Medicine Usage and Drug-Induced Liver Injury: Insights from a Nationwide Population-Based Cohort Study Using SCCS in South Korea'라는 제목으로 게재됐다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr