한파로 움츠러든 몸, 영혼까지 녹여줄 찬양 들어볼까?

인피니스, 겨울철 맞아 열정 가득한 찬양 앨범 추천

국내외 현대 기독교 음반을 배급해 온 인피니스가 겨울철 맞아 강추위를 녹여 줄만한 열정 가득한 찬양 앨범을 추천했다. 움츠러든 몸과 마음, 영혼까지 녹일 국내외 찬양 앨범을 소개한다.'열정'하면 가장 먼저 떠오르는 단어는 역시 '패션(Passion)'이다. 전 세계에서 모인 젊은 예배자들의 열정과 헌신을 느낄 수 있기로 유명한 패션 콘퍼런스(Passion Conference)의 실황 앨범이 첫 번째로 꼽힌 이유다. 그 중에서도 앨범 '테이크 잇 올(Take It All)'에는 전 세계에서 모여든 수만명의 젊은 예배자들이 한 목소리로 자신의 삶을 헌신하기로 다짐하는 찬양들로 가득하다.크리스 탐린이 인도하는 흥겨운 신스팝 넘버 '돈 에버 스톱(Don't Ever Stop)'으로 시작해, 자신의 삶이 예수님과 같기를 소망하는 크리스티 나클스의 '렛 잇 비 지저스(Let It Be Jesus)' 언제나 신선하면서 강렬한 음악을 들려주는 데이비드 크라우더의 '아이 앰(I am)'을 비롯해 열 네 곡의 열정적인 찬양들이 빼곡히 수록돼 있다.예수전도단 출신으로 미국 뉴저지 온누리교회에서 사역중인 심형진 목사는 "다양함과 진중함, 이 두 가지를 붙잡고자 하는 노력이 세계의 예배와 젊은이들에게 영향력을 끼칠 수 있는 힘"이라고 설명했다.서바이벌 오디션 프로그램 'K팝 스타 시즌1'(SBS)에 출연해 뛰어난 가창력을 보여준 이미쉘을 노래 잘하는 보컬리스트 중 하나로만 알고 있는 대중들이 많다. 하지만 그는 데뷔 전부터 지금까지 가장 행복한 일이 하나님을 찬양하는 것이라고 고백해 온 크리스천 싱어였다.시편 150편을 150곡의 찬양으로 세상에 알리는 '시편 150 프로젝트'의 아홉 번째 주자로 나선 이미쉘의 '시온의 문에서'는 '정의롭고 다정하신 주님이 기도를 들어 주실 때, 내 마음도 깨달음을 얻어 시온의 문에서 주님을 찬양한다'는 내용을 담은 CCM이다.이미쉘은 "하나님이 자신에게 주신 유쾌한 에너지가 리드미컬하면서도 밝은 이 곡에 고스란히 녹아 있다"고 밝혔다. 가수, 보컬 트레이너, 뮤지컬 및 연극배우, 대학의 K-POP학과 겸임교수에 하나님을 찬양하는 찬양사역자까지 소화하는 열정적인 그의 찬양을 통해 이 겨울 추위를 이겨보자.데이비드 크라우더는 기독교 음악계에서 비교 대상을 찾기 어려울 정도로 독창적인 예배음악을 들려주는 아티스트다. 밴드가 아닌 솔로 가수로서 발표한 첫 번째 앨범 '네온 스티플(Neon Steeple)'은 여전히 실험적이지만 높은 완성도의 음악을 들려준다. 특히 어쿠스틱 사운드와 일렉트로닉 비트가 어우러진 '포크 트로니카(Forktronica)' 장르의 곡들이 주를 이룬다.미국에 '패션'이 있다면 한국을 대표하는 젊은 예배자들의 모임은 '예수전도단'이라 할 수 있다. 예수전도단의 여러 예배 모임 중 '캠퍼스 워십'을 기억하는 이들도 많다. 지난 2010년 '캠퍼스 워십, 히즈 킹덤 컴(His Kingdom Come)'을 발표한 이후 14년 만에 캠퍼스워십의 이름으로 돌아온 싱글 앨범이 지난해 발표된 '주기도'이다.'세속주의에 물들어가는 캠퍼스와 젊은 세대, 교회와 이 세상을 깨우고 도전하는 예배'를 기치로 걸고 사역하는 예수전도단 캠퍼스워십의 앨범 '주기도'는 예수님께서 "너희는 이렇게 기도하라"며 가르쳐 주신 주기도문의 고백을 담고 있다.예수전도단 측은 "찬양으로 무엇을 먹을까, 무엇을 마시고 입을까 염려하지 않고 먼저 하나님의 나라와 의를 구하며 예배하는 자가 은밀한 중에 계시는 하나님을 대면하기를 갈망하는 마음을 곡에 담았다"고 전한다.최기영 기자 ky710@kmib.co.kr