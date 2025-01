영진전문대, 몽골 몽한폴리텍대학과 MOU

영진전문대학교 인공지능혁신융합대학사업단과 몽골 몽한폴리텍대학 관계자들이 MOU를 맺고 기념촬영을 하고 있는 모습. 영진전문대 제공

영진전문대학교 인공지능혁신융합대학사업단은 몽골 몽한폴리텍대학과 글로벌 인재 양성 및 학술 교류를 위한 협약(MOU·)을 체결했다고 16일 밝혔다.전날 열린 협약식에는 영진전문대 김종규 사업단장을 비롯해 전상표 국제교류원장, 컴퓨터정보계열 임덕성 부장, 학과장 등이 참석했다. 몽한폴리텍대학에서는 에르덴 투멘뎀베렐 총장과 교수진이 참석했다.두 대학은 우수 인재 양성, 학생·학술·문화 교류 촉진, 인공지능과 IT 온라인 교과목 공동 개발 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 합의했다. 몽한폴리텍대학은 1966년 설립된 몽골의 대표적인 기술대학으로 울란바토르 항올구에 위치해 있다. 2000년 한국의 지원으로 '몽골-한국기술대학'으로 지정됐으며 2000여명의 학생이 경공업, 건설, 자동차, 전기공학, IT 등 다양한 분야를 전공하고 있다.김종규 사업단장은 "이번 협약은 양 기관이 각자의 강점을 결합해 함께 성장할 기회"라며 "인공지능과 IT 분야에서 혁신적인 교육 모델을 만들어가겠다"고 말했다.에르덴 투멘뎀베렐 총장은 "몽골과 한국이 교육 협력을 강화하는 장이 열렸다. 양국의 우수 인재들이 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 교육 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr