“ESG 경영 통해 지속 가능한 미래 만들어 나갈 것”

김주용 제이씨데코 코리아 대표이사

제이씨데코 코리아는 2024년도 해외 실증 PoC 지원 프로그램을 통해 국내 스타트업 라이프페스타와 협업하고 있다. 해당 프로젝트는 AI 이미지 인식과 GPS 기술을 결합해 특정 버스쉘터 반경 500m 내에서 AR 게임 형태의 참여형 광고 캠페인을 진행하는 것으로, 옥외광고를 참여와 즐거움의 도구로 전환해 광고효과를 높이는 것이 핵심이다.

최근 전 세계적으로 ESG 경영을 도입하는 기업들이 점점 늘어나고 있다. 환경 보호와 사회적 책임, 투명한 지배구조를 기반으로 지속 가능한 성장을 추구하는 이 같은 변화는 단순한 트렌드를 넘어 기업 생존과 장기적인 성공의 핵심 요소로 자리 잡고 있다.특히 ESG 경영은 기업의 장기적인 가치를 높이는 동시에 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 실천적 접근법으로 주목받고 있다. 제이씨데코 코리아 또한 이러한 흐름에 발맞춰 ESG 경영을 적극적으로 도입하며 관련 활동을 확대하고 있는 기업 중 하나다. 제이씨데코 코리아의 김주용() 대표이사를 만나 기업이 실천하고 있는 주요 활동과 목표, 그리고 ESG 경영의 필요성과 중요성에 대해 이야기를 들어봤다. 다음은 일문일답.“제이씨데코 코리아는 세계적인 Out of Home Media 전문기업 제이씨데코 그룹의 한국지사로, 2001년 한국에 설립돼 올해 설립 24주년을 맞이했다. 광고판매를 수익모델로 지자체 예산과 시민 부담 없이 무료로 최상의 제품과 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 시민 편익을 증진하고, 도시 경관 개선에 기여하며, 지역 일자리를 창출하는 등 경제·사회적 이익을 도모한다는 사명감을 가지고 지난 20여년간 한국 모빌리티 옥외광고 시장을 개척해왔다. 최근 이러한 공로를 인정받아 지난 11월 진행된 ‘2024년 외국기업의 날’ 행사에서 외국인 투자유치 공로자로 선정돼 산업통상자원부 장관 표창장을 수상했다.”“제이씨데코 코리아는 설립 초기부터 환경 보호와 사회적 책임의 중요성을 인지해 왔다. 특히 옥외광고 사업 특성상 도시 환경과 밀접하게 연관돼 있어 환경에 미치는 영향을 최소화하고 사회에 기여해야 한다는 책임감을 느꼈다. 당사는 ESG 경영이 기업의 장기적인 성장에 필수적이라는 인식이 확산되기 이전부터, 이를 적극적으로 추진해 왔다.친환경 실천을 위한 활동을 전개하고 있다. 2019년 대비 2030년까지 탄소배출량 60% 감축, 2050년까지 90% 감축, 이후 Net Zero 실현을 목표로 구체적인 로드맵을 설정해 전년 대비 매년 탄소 배출량을 5% 이상 감축하고 있다. RE100 캠페인 참여를 통해 2019년 이후 소비 전력의 100%를 커버하는 그린에너지를 구입하고, 시설물 광고 패널 조명운영에 스위치오프(Switch-off)정책을 적용해 에너지 소비량을 관리하고 있다. 또한 친환경 소재를 활용한 옥외광고 미디어 제작과 스마트 조명 기술 도입, 폐기물 감량 등을 통해 환경적 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다. 사회적 측면에서는 글로벌 도로 안전 캠페인에 꾸준히 참여하며 전 세계에 도로 안전의 중요성을 알리고, 다양한 국내외 문화행사와 공익 캠페인을 후원하는 등 교통문화 발전과 시민 행복을 위해 노력하고 있다. 올해부터는 중소벤처기업부와의 협력을 통해 국내 유망 창업기업을 지원하며 상생 경영을 실천하고 있다. 투명하고 공정한 지배구조 확립에도 힘쓰고 있다. 임원진 중 여성 근로자 비율 40% 이상 달성을 목표로 설정했으며, 임직원의 윤리 의식을 강화를 위한 다양한 교육 프로그램도 운영하고 있다. 이러한 활동을 통해 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치며 지속 가능한 성장을 이루고자 한다.”“유엔과 함께 진행하는 ‘글로벌 도로 안전 캠페인’은 제이씨데코 코리아의 대표적인 사회공헌 활동 중 하나다. 이 캠페인은 전 세계 80개국 언어로 제작된 옥외광고를 통해 도로 교통 사고 예방을 위한 메시지를 전달하고 있다. 특히, 보행자와 자전거 이용자 등 교통약자의 안전을 강조하며, 이를 통해 전 세계적으로 도로 안전 의식을 높이는 데 기여하고 있다.”“제이씨데코 코리아는 ESG 경영을 통해 지속 가능한 미래를 만들어가는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다. ESG 활동을 통해 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치며, 고객과 투자자들에게 신뢰받는 기업으로 자리매김할 계획이다. 특히 디지털 전환 시대에 발맞춰 ESG 경영을 더욱 강화하고, 새로운 비즈니스 모델을 발굴해 지속 가능한 성장을 이루고자 한다. ESG 경영은 기업 이미지 향상, 투자 유치, 리스크 관리 강화, 인재 확보 등 다양한 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 수 있다. 제이씨데코 코리아는 친환경 자재 개발, 안전한 작업 환경 조성, 지역 사회 공헌 등 자사의 특성을 고려한 ESG 경영 활동을 통해 기업의 지속 가능한 성장을 위한 동력을 확보하고자 한다.”“ESG 경영은 단순한 선택이 아닌, 기업의 생존과 성장을 위한 필수 요소라고 생각한다. ESG 경영을 통해 기업은 사회적 책임을 다하고, 장기적으로 기업의 가치를 높일 수 있다. 많은 기업들이 ESG 경영에 적극적으로 참여해 지속가능한 사회를 만드는 데 기여하기를 기대한다.2025년부터는 전 세계 어린이들의 건강과 복지를 위해 활동하는 비영리재단인 ‘재단법인 한국로날드맥도날드하우스’와 협력해 공익광고 캠페인을 진행할 예정이다. 제이씨데코 코리아는 자사의 버스쉘터를 활용해 RMHC Korea의 공익사업 메시지를 홍보하고 대중의 인지도를 높이며, 적극적인 후원을 유도할 계획이다. 이를 통해 ESG 경영의 가치를 실현하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로 자리매김할 예정이다.”박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지