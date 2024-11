2024 K-COMBAT 아시아 챔피언십 9일 울산서 개최

9일 문수실내체육관 개최



한국 태국 일본 최강자들 한판 승부

아시아 최강을 가리는 2024 K-COMBAT 세계프로킥복싱 무에타이 아시아 챔피언십 대회가 울산에서 열린다.사단법인 K-COMBAT 세계프로킥복싱 무에타이총연맹(중앙회장 송상근)은 9일 오후 2시 울산 문수실내체육관 특설링에서 2024 K-COMBAT 아시아 챔피언십 울산대회(K-combat aisachampionship final.4)를 개최한다고 6일 밝혔다.한국 일본 태국 단체 챔피언들이 출전하며 올해 개최되는 대회 중에서는 가장 큰 대회다.아시아 격투 강국 태국, 일본을 비롯해 한국 챔피언들이 다수 참여해 근래 보기 드문 수준 높은 경기가 펼쳐질 것으로 예상된다.특히 이번 대회에서는 초대 아시아 챔피언이 결정된다. 출전 선수로는 대한민국 MAX FC 라이트급 챔피언 조산해(진해 정의회관), 부산티제이짐 남명천, WBC 무에타이 전 웰터급 챔피언 야마다 켄타(일본), 펫 사무이 시무라 전 태국 챔피언 등이 출전,아시아 챔피언 벨트를 걸고 한판 승부를 펼친다.아울러 웰터급 2차 방어전에는 챔피언인 장덕준(싸이코핏불스 챔피언)에게 김태규(제이와이멀티짐)가 도전장을 던졌다.여자 주니어 밴텀급 챔피언 1차방어전에는 챔피언 황송림 (ANA킥복싱)과 이근정(팀에이스)이 격돌한다.이와 함께 타이틀 전초전 경기로 김시현 vs 김도언, 최강전으로 김범민 vs 주민재, 유승규 vs 반기문, 박상호 vs 박규태 등의 경기가 펼쳐진다.세계프로킥복싱무에타이총연맹 송상근 중앙회장은 대회 기간 동안 모범 청소년들에게 장학금을 전달할 예정이다.송 회장은 "이번 대회가 단순한 스포츠 행사를 넘어 청소년들에게 꿈과 희망을 주는 계기가 되길 바란다"라고 밝혔다.송 회장은 태권도, 킥복싱 등 격투 스포츠 발전을 위해 매년 울산에서 이 대회를 개최해왔다.한편, 이번 대회는 K-COMBAT 세계프로킥복싱무에타이총연맹과 울산광역시킥복싱협회가 주관하며, 울산시와 울산 남구, 울산시체육회가 후원한다. JCN 울산중앙방송과 유튜버 차도르를 통해 생중계될 예정이다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr