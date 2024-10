레고랜드 ‘앙코르 야간개장’…11월 16일까지 연장

강원도 춘천 레고랜드가 11월 16일까지 야간개장을 연장 운영한다. 이와 함께 매주 토요일마다 다양한 공연과 이벤트를 선보인다.레고랜드가 지난 10월 5일부터 26일까지 매주 토요일에 진행한 가을 낭만 콘서트 ‘Brick or Beat(브릭 오어 비트)’는 ‘존박’, ‘정인’, ‘비와이(BewhY)’, ‘체리필터’ 등 다양한 장르의 인기 아티스트를 섭외하여 뜨거운 호응을 얻었다.특히 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 공연으로 3만1000명 이상의 관람객이 함께하는 등 인기를 얻었다.레고랜드는 고객 성원에 보답하고자 야간개장 연장 운영(11월 2·9·16일), DJ 퍼포먼스 공연(11월 2일), 야간 V·I·M 댄스공연(11월 9일), 불꽃놀이 축제(11월 16일) 등 11월 16일까지 3주간 매주 다른 이벤트와 공연을 추가로 선보인다.11월 첫째 주에는 가족형 DJ 파티 콘셉트의 음악 공연 프로그램인 ‘뉴 키즈 온더 브릭스(NEW KIDS ON THE BRICKS)’를 선보인다. 유명 MC ‘벽디’가 레고랜드 주요 타깃 연령층인 어린이는 물론 어린이 부모와 일반 성인 고객층까지 폭넓게 즐길 수 있도록 다양한 음악 장르로 공연을 선보인다.빌보드 팝부터 신나는 동요 리믹스 버전, 추억의 뉴트로 등 음악에 맞춰 레고랜드의 밤을 이색적으로 즐길 수 있으며, 공연 중 적극적인 참여와 큰 호응을 보이는 고객들을 선별하여 레고랜드에서 준비한 깜짝 선물도 제공할 예정이다.둘째 주에는 레고랜드에 어둠이 내려앉으면 뱀파이어 백작을 비롯한 레고 몬스터들이 등장해 오싹한 테마파크의 경험을 선사하는 공연 ‘V·I·M 댄스파티(Very Important Monster Dance Party)’를 선보인다.셋째 주에는 레고랜드 가을 시즌 마스코트인 뱀파이어 백작과 함께 카운트 다운을 외치며 춘천 중도 밤하늘을 가득 채우는 화려한 불꽃놀이를 통해서 특별한 추억을 선사할 예정이다.모든 공연들은 오후 7시에 레고랜드 캐슬 구역의 특별 스테이지에서 진행된다. 레고랜드 입장권 구매 시 모두 무료로 즐길 수 있다.입장권 예매 및 자세한 공연 및 야간 개장 정보는 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.레고랜드는 11월 22일부터 레고랜드에 찾아온 세 번째 크리스마스 시즌 ‘메리 브릭스마스(Merry Bricksmas)’ 시즌을 열 예정이다.레고로 만들어진 대형 브릭 크리스마스 트리 점등식, 겨울 시즌 한정 크리스마스 뮤지컬 공연, 랜덤 크리스마스 경품 추천 이벤트, 윈터 LEGO 빌드 콘테스트 등 작년 크리스마스 시즌보다 더욱 다채롭고 풍성한 즐길 거리를 선보일 계획이다.춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지