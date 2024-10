“유혹적 맥락 안돼” 말레이시아 보건부, 로제 ‘아파트’ 가사 지적

말레이시아 공중보건부 페이스북 캡처

말레이시아 공중보건부 페이스북 캡처

얼굴에 키스하는 이모티콘을 보내지만 실제로 네 입술에 키스하고 싶어’ (Kissy face, kissy face. Sent to your phone but, I'm trying to kiss your lips for real) ‘아파트를 클럽으로 만들자. 밤새 술 마시고 춤추고 담배 피우고 미친 사람처럼 노는 거야’ (Turn this APT into a club. I’m talking drink, dance, smoke, freak, party all night) 등의 부분이 문제가 있다고 꼽았다.

걸그룹 블랙핑크의 로제가 브루노 마스가 함께 부른 ‘아파트’를 말레이시아 공중보건부가 공개 비판했다. 아파트를 유혹의 장소로 표현하는 등 가사가 건전하지 않다는 이유다.말레이시아 보건부는 지난 24일 공식 페이스북 계정에 “로제와 브루노 마스의 아파트 노래에서 ‘아파트’라는 표현이 유혹의 장소로 사용되는데 이는 동양 문화의 가치관과 상충하는 행동을 노래 속에서 정상화했다”고 아파트의 가사를 지적했다.보건부는 “더욱 우려되는 점은 이 노래가 소셜네트워크서비스(SNS) 영상에서 자주 사용되며 일상에 스며들고 있다는 것”이라며 “특히 아이들이 이러한 가사를 무의식적으로 따라 부를 가능성도 있다”고 강조했다.특히 보건부는 ‘다만 이같은 보건부의 비판에 누리꾼은 동의하기 어렵다는 반응을 보였다. 보건부의 아파트 비판 게시글에는 “이별 노래를 들으면 우울증이 심해져 자살하냐” “서구 문화가 아니라 한국 술게임이다” 등의 댓글이 달린 것으로 알려졌다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지