문화도시 영등포, 2024 예술기술도시 행사 진행

Time and Narrative 시간과 이야기

영등포문화재단은 24일부터 영등포구청과 문화도시 영등포 특화사업으로서 예술기술융복합문화 지향 사업의 결과물과 담론을 소개하는 '2024 예술기술도시 Time and Narrative 시간과 이야기'를 진행한다.12일간 진행되는 이번 행사는 영등포를 주제로 융복합 기술을 활용한 신작 창작으로 선정된 작가들과 리서치 과정으로 선정된 작가들 총 12인팀의 선정 작가군과 기획 작가 6인팀, 총 18인의 예술가들이 참여한 전시와 공연, 포럼 등 다양한 프로그램으로 구성했다.참여 작가들은 영등포의 장소성을 중심으로, 기후생태·기술환경·도시담론·인식과 사유에 관한 다양한 주제들을 탐구한다.작가들은 영등포에서 주요 장소들을 리서치하고 관찰했으며, 도시경관과 지역성으로부터 발굴한 의제들, 포스트휴먼과 AI존재론에 대한 성찰, 공생적 생태계에 대한 상상, 인식과 성찰 등 흥미롭고 독창적인 서사를 만든다.행사 기간 중 주로 주말을 활용해 참여작가들이 제안한 시민 참여 프로그램 6종을 운영한다. 각각의 프로그램은 사전예약과 현장접수를 통해 참여할 수 있다.예술기술도시 'Time and Narrative 시간과 이야기' 행사와 함께 문화도시 영등포 예술기술융복합문화사업의 일환인 '우린, 지금 요술이 필요해' 워크숍 결과전시 '우린 이것을 요술이라 부르기로 했다'도 진행된다.12명의 시민예술가가 문래동의 장소성, 지역 자원을 활용해 제작한 창의적인 예술작품을 술술센터 지하 1층 술술갤러리에서 만날 수 있다.도슨트 전문 양성 과정을 수료한 예술가, 활동가, 기획자가 진행하는 '문래아트카드플레이' 로컬투어 프로그램도 준비돼 있다.문래동의 예술환경, 이야기, 콘텐츠 등 문화예술을 중점으로 한 코스이며 문래동을 방문하는 누구나 참여할 수 있다. 투어 예약은 추후 술술센터 홈페이지 및 인스타를 통해 오픈 될 예정이다.이건왕 영등포문화재단 대표는 "서울 유일의 법정 문화도시 영등포의 특성화 사업으로 철공기술과 예술, 로컬문화가 공존하는 문래동에서 이번 전시가 개최돼 대단히 뜻깊다"며 "융복합기술을 활용한 영등포를 주제로 한 창작물들은 시간을 두고 하나하나가 중요한 문화적 자원이자 기록이 될 것이다. 문화도시 영등포의 활동적 의미가 더욱 확장해 나갈 것"이라고 말했다.이어 "현재의 고단한 삶 속에서 우리가 살아가는 도시-기술-생태를 관조하기도 하고, 예술기술융복합전시를 직접 체험하며 즐거움을 느낄 수 있는 좋은 기회이므로, 많은 시민들이 관람해 주길 바란다"고 덧붙였다.예술기술도시 'Time and Narrative 시간과 이야기'에 대한 자세한 사항은 문화도시 영등포 홈페이지 및 블로그에서 참고 가능하다.