레페리 ‘레오제이 셀렉트스토어’ 운영

새로운 뷰티 쇼핑 경험 제안

레페리 소속 뷰티 크리에이터 레오제이가 '레오제이 셀렉트스토어'에서 프로그램을 진행하고 있다. 레페리 제공

서울 성동구 성수동 연무장길에 열린 '레오제이 셀렉트스토어' 전경. 레페리 제공

글로벌 뷰티 크리에이터 비즈니스 그룹 레페리는 뷰티 크리에이터 중심 신개념 리테일 실험을 위한 '레오제이(LEO J) 셀렉트스토어'를 선보이고 있다고 밝혔다.국내 최초 남성 뷰티 메가 크리에이터이자 137만 구독자를 보유한 레오제이는 10월 12일부터 27일까지 서울 성동구 성수동 연무장길 베이직스튜디오에서 레오제이 셀렉트스토어를 오픈한다.이 새로운 리테일 실험은 레오제이가 직접 엄선한 국내외 뷰티 및 라이프스타일 제품을 소비자와 직접 소통하며 소개하는 기회를 제공한다.레오제이 셀렉트스토어는 기존 팝업스토어나 상설 매장과 달리, 뷰티 크리에이터가 오프라인에서 소비자와 대면해 제품을 추천하고 소통하는 혁신적인 공간으로 차별화된다.매일 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되는 이 스토어에서는 레오제가 K-뷰티 산업에서 쌓아온 전문성을 바탕으로, 쿠션, 컨실러, 립틴트 등 다양한 뷰티 제품을 선보인다.입점 브랜드로는 메이크업 제품인 바닐라코, 웨이크메이크, 3CE를 비롯해 스킨케어 브랜드 닥터지, 바이오더마, 구달 등 총 21개 브랜드가 선정됐다.특히 바디 및 구강케어 제품과 향수 브랜드 산타마리아노벨라도 포함되어 있어 소비자들에게 폭넓은 선택지를 제공한다.이와 함께 레오제이 셀렉트스토어에서는 네이버 쇼핑 라이브와 함께하는 특별한 라이브커머스 이벤트도 진행된다. 10월 18일에는 '레오제이X바닐라코' 라이브커머스가, 10월 25일에는 '레오제이X웨이크메이크' 라이브커머스가 진행되며 바닐라코 FW 신제품 쿠션과 홀리데이 에디션을 런칭할 예정이다.또 레오제이 유튜브 채널의 대표 맞춤형 1대 1 메이크오버 콘텐츠를 오프라인에서 국내외 소비자들을 대상으로 최초로 선보이는 'Leo N in Seongsu', 유명 미술관을 연상케하는 뷰티 및 라이프스타일 제품에 대한 심도있는 소개와 설명을 곁들여 레오제이의 목소리로 진행하는 '레오제이 도슨트 투어'와 레오제이 유튜브 채널 구독자 약 150명을 초대해 함께 소통하는 '토크쇼 with 오레오'(10월 12일, 19일, 23일)도 진행된다.이 외에도 크리에이터들과 브랜드가 함께하는 '2025 레페리 크리에이터 나잇 : TRY ME!'와 마이크로 뷰티 크리에이터들과 레페리 대표 크리에이터인 레오제이가 소통하는 '토크 세미나 with 뷰티 크리에이터스', K-뷰티 산업을 선도하는 뷰티 크리에이터들과 브랜드 관계자들이 뷰티 트렌드와 비전 등에 대한 인사이트를 공유하는 '2025 VISION of Beauty Selectors' 등 복합 문화 프로그램도 마련됐다. 자세한 행사 내용은 '레오제이 셀렉트스토어' 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.박재구 기자