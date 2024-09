크래프톤, 배틀그라운드 팝업스토어 ‘PUBG 운동회 IN 스타필드’ 오픈

배틀그라운드 팝업스토어 ‘PUBG 운동회 IN 스타필드’ 오픈. 크래프톤 제공

크래프톤이 배틀그라운드 팝업 스토어를 연다.

19일 크래프톤은 오는 20일부터 다음 달 27일까지 스타필드 하남점, 고양점 및 안성점에서 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 지식재산권(IP)를 활용한 팝업스토어 ‘PUBG 운동회 IN 스타필드’를 순차적으로 운영한다고 밝혔다.

배틀그라운드 팝업스토어 ‘PUBG 운동회 IN 스타필드’ 조감도. 크래프톤 제공

PUBG 운동회 IN 스타필드는 배틀그라운드의 상징적인 요소와 가을 운동회 테마를 결합한 체험형 팝업스토어다. 배틀그라운드 이용자와 스타필드 방문객에게 색다른 재미와 경험을 제공하기 위해 기획했다. 에란겔 맵의 학교를 배경으로 꾸며진 팝업스토어에서 청팀과 백팀으로 나뉘어 경쟁하는 콘셉트다.팝업스토어는 미니게임존, 포토존, 리워드 부스 등 전 연령대가 즐길 수 있는 다채로운 공간으로 구성됐다. 특히 미니게임존에서는 ▲대형 새총으로 사과 모형을 투척해 타겟을 쓰러뜨리는 ‘보급 투척’ ▲발판을 밟아 자동차 경주를 펼치는 ‘치킨 경주’ ▲불빛이 들어오는 버튼을 눌러 에란겔 맵 곳곳에 흩어진 아이템을 획득하는 ‘보급 찾기’ ▲인게임 아이템을 모티브로 한 라켓을 사용해 쏟아지는 탁구공을 골대에 넣는 ‘보급 타격’ 등 4종의 게임을 즐길 수 있다.관람객들을 위한 이벤트도 마련했다. 먼저 ‘SNS 인증샷 이벤트’를 진행한다. 팝업스토어에 마련된 다양한 포토존에서 사진을 촬영하고 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 응모가 완료된다. 이벤트에 참여한 모든 관람객에게는 PUBG 운동회 밴드를 제공하며, 추첨을 통해 총 10명에게 시디즈 게이밍 의자를 증정한다.이외에도 ‘현장 스탬프 미션 이벤트’, ‘주말 배틀그라운드 유저 인증 이벤트’, ‘공식 카페 참여 인증 이벤트’ 등 다양한 이벤트를 통해 배틀그라운드x카네이테이 컬래버레이션 굿즈, 배틀그라운드 및 배틀그라운드 모바일 인게임 재화/스킨 쿠폰, 굿즈 뽑기권 등 경품을 제공한다.PUBG 운동회 IN 스타필드 팝업스토어는 9월 20일부터 9월 30일까지 스타필드 하남점에서, 10월 2일부터 10월 13일까지 스타필드 고양점에서 진행되며, 10월 15일부터 10월 27일까지 스타필드 안성점에서 운영된다. 네이버 예약을 통해 사전 예약이 가능하며, 오전 10시 30분부터 오후 9시까지 회차별 30분씩 이용할 수 있다.PUBG 운동회 IN 스타필드에 대한 보다 자세한 내용은 배틀그라운드 공식 카페 및 배틀그라운드 모바일 공식 카페를 통해 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지