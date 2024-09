하남뮤직페스티벌 ‘뮤직 인 더 하남’ 2만 관객 찾아

경기 하남시는 지난 7일 하남종합운동장에서 열린 2024 하남뮤직페스티벌 ‘뮤직 人 The 하남’에 630명의 하남 음악인과 약 2만명의 관객이 찾았다고 10일 밝혔다.하남문화재단은 ‘K-컬처 문화 허브 도시 하남’ 조성을 위해 Stage 하남 버스킹, 뮤직 人 The 하남 등 다양한 문화공연을 시민과 함께 만들어 나가고 있다.‘하남의, 하남인에 의한, 하남인을 위한 축제’라는 슬로건 아래 탄생한 뮤직 人 The 하남은 하남시민이 주체가 돼 만들어 가는 시민 중심형 축제다.이규석과 연합 댄스팀의 사전 공연으로 화려하게 시작된 축제는 장소영 하남문화재단 대표의 지휘 아래 이어진 오케스트라의 영화 스타워즈 OST 연주로 관객들의 귀를 사로잡았다.하남시 홍보대사이자 뮤지컬 배우인 이건명의 사회로 진행된 1부 공연에서는 연합 어린이 합창단과 뮤지컬 캠프팀이 무대를 함께 선보였고 하남시립합창단이 ‘A Tribute to Queen’ ‘여행’ 등 멋진 합창 무대를 펼쳤다.공식 행사에서는 경쾌한 연주에 맞춰 전체 합창단이 화려하게 등장했고 내빈 입장과 함께 개막이 선언됐다. 2부 공연에서는 가수 이은미, 첼리스트 장성찬, 뮤지컬 애니팀이 무대의 열기를 더하며 감동을 이어갔다.이어서 뮤지컬 배우 김소현과 손준호와 최정원, 그리고 댄스팀 데파스의 열정적인 무대가 이어졌고 참여자 전원이 ‘아름다운 하남’을 부르며 감동의 대합창으로 축제를 장식했다. 마지막으로 가수 이찬원의 축하공연으로 축제는 성대하게 마무리됐다.이현재 하남문화재단 이사장은 “뜨거운 호응과 적극적인 참여로 무대를 함께 즐겨주신 시민 여러분에게 감사드린다”며 “하반기에도 계속되는 버스킹, K-스타 월드로 거듭날 미사 아일랜드 등 문화도시 하남으로의 힘찬 도약을 기대해 주시길 바란다”고 전했다.하남=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지