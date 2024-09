‘첫눈 보러 한국으로’… 필리핀 여행객 유치 ‘K관광 로드쇼’

문화체육관광부와 한국관광공사는 필리핀 여행객들의 최대 성수기 겨울을 대비해 지난 6일부터 8일까지 3일간 마닐라에서 ‘K관광 로드쇼’를 개최했다고 9일 밝혔다.6일 마카티 샹그릴라 호텔에서 열린 트래블마트에는 2012년 관광공사 마닐라지사 개소 이후 최대 규모인 한국 여행업계 40개 기관이 참가했다. 필리핀 현지에서도 정부관계자, 여행업계 등 총 250여 명이 참석해 양국 간 1000건이 넘는 비즈니스 상담이 성사돼 한국관광에 대한 뜨거운 열기를 증명했다.관광공사는 필리핀인이 좋아하는 계절인 겨울과 가족 중심 여행문화를 고려해 ‘Winter in Korea’와 ‘Family Fun in Korea’ 두 가지 테마로 소비자 행사를 마련했고 약 5만 명이 넘는 관람객이 행사장을 찾았다. 7일부터 8일까지 글로리에따 쇼핑몰에서 열린 이번 행사는 첫눈 맞이 소원을 비는 스노 퍼포먼스로 막을 열었다. 한국의 가을, 겨울을 체험할 수 있는 3D 체험관, 포토존 등이 인기를 끌었고 현지에서 큰 인기를 얻고 있는 EXO 시우민, 펀치 등 한류스타의 공연으로 현장 분위기가 달아올랐다.또한 관광공사는 한국 방문 필수 절차인 비자 신청 간소화를 위해 6일 마카티 샹그릴라 호텔에서 필리핀 최대 금융기관 BDO, BPI, RCBC, Metrobank와 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 비자 신청서류 간소화 프로그램에 참여하는 4개 신용카드사와 공동으로 필리핀 고소득층을 대상으로 방한관광 캠페인을 추진할 예정이다.비자 신청서류 간소화 프로그램은 올해 관광공사가 주 필리핀한국대사관, 현지 신용카드사와 공동 추진한 사업으로, 대사관이 지정한 우수 신용카드를 보유하고 있는 필리핀 고소득층을 대상으로 비자 신청서류 중 하나인 재정입증서류를 완화해 주는 것을 내용으로 하고 있다.이와 연계해 관광공사는 4개 신용카드사 우수고객 대상 방한 관광상품 할인 프로모션, Family Fun in Korea 가족여행 캠페인, 신용카드사 마케팅 채널 활용 방한관광 홍보 등을 추진할 계획이다. 4개 사의 우수 신용카드 소지자는 약 275만 명으로 필리핀 인구의 2.3%에 해당하며, 직계가족도 비자 신청서류 간소화 혜택이 적용되므로 필리핀 고소득층의 가족 단위 방한수요를 크게 창출할 것으로 기대된다.서영충 관광공사 사장직무대행은 “올해는 한국과 필리핀이 수교 75주년을 맺은 뜻깊은 해로, 올해 7월까지 한국을 찾은 필리핀 관광객은 28만 명을 넘어서 전년 동기 대비 62% 증가했다”며 “관광공사는 K컬처 관심층 및 필리핀 고소득층의 가족여행을 타깃으로 진행한 이번 행사를 발판으로 삼아 올해 50만 명 이상의 필리핀 관광객이 한국을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 오는 11일 호주 시드니, 12일 브리즈번에서 ‘호주 K관광 B2B 로드쇼’가 개최돼 메가 로드쇼 바통을 이어 받는다. 올해 7월까지 한국을 찾은 호주 관광객은 13만 3000여 명으로 역대 최고 기록을 갱신해 공사는 이번 로드쇼를 통해 그 증가세를 이어간다는 계획이다.또 14일부터 15일까지 일본 오사카에서는 ‘한국으로의 한걸음 in 오사카’가 열린다. 오사카 시내 중심지 ‘난바광장’에서 K패션, K공연, K뷰티 등 다양한 한류 콘텐츠를 선보여 일본인 마음을 사로잡을 예정이다. 행사 양일 간 약 8만 명이 방문할 것으로 예상된다.캐나다 토론토에서도 21일부터 22일까지 ‘한국문화관광대전’을 개최한다. 관광공사는 토론토 시청 앞 광장에 약 400평의 한국관을 조성하고 미주에서 높은 관심을 갖는 비건음식, 웰니스, 아웃도어 액티비티 등의 콘텐츠로 캐나다 관광객을 공략한다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지