¡®º¯¿ì¼® °úÀ×°æÈ£¡¯ ½Ã´Þ¸° ÀÎÃµ°øÇ× ¡°»ç¼³ °æÈ£ ÅëÁ¦ °­È­¡±

¹è¿ì º¯¿ì¼®(33)ÀÇ ¡®°úÀ× °æÈ£¡¯ ³í¶õÀÌ ºú¾îÁø Áö ¾à 2´Þ ¸¸¿¡ ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×ÀÌ À¯¸íÀÎ ÀÔÃâ±¹ ÇöÀå ´ëÀÀ ¸Å´º¾óÀ» ¸¶·ÃÇÑ´Ù. »ç¼³ °æÈ£¾÷Ã¼¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì »çÀü¿¡ °èÈ¹¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ°Ô ÇÏ´Â µî ÅëÁ¦¸¦ °ÈÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀÌ´Ù.
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¹Ú¼±¿µ ±âÀÚ pomme@kmib.co.kr
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