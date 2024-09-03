ºÎ»ê´ë, ±Û·ÎÄÃ ÀÓ»ó½ÇÁõ¼¾ÅÍ ¹®¿­¾î

ºÎ»ê´ëÇÐ±³´Â 3ÀÏ ºÎ»ê ¾Æ¹Ìµ¿ ºÎ»ê´ëº´¿ø À¶ÇÕÀÇÇÐ¿¬±¸µ¿(Sµ¿) 1Ãþ¿¡¼ ¡®±Û·ÎÄÃ ÀÓ»ó½ÇÁõ¼¾ÅÍ¡¯ °³¼Ò½ÄÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ ¼¾ÅÍ´Â ½ÇÁ¦ º´¿ø°ú µ¿ÀÏÇÑ È¯°æ¿¡¼ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼ÇÀ» ÅëÇÑ ±³À°°ú ÈÆ·ÃÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Á¶¼ºµÈ Ã·´Ü ±³À° ½Ã¼³ÀÌ´Ù.
°³¼Ò½Ä¿¡´Â ÃÖÀç¿ø ºÎ»ê´ë ÃÑÀå°ú ÁÖ¿ä º¸Á÷ÀÚ, Á¤¼º¿î ºÎ»ê´ëº´¿øÀå, °øÇÑ¼ö ¼±¸Ã»Àå µîÀÌ Âü¼® ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÇ·á °ü·Ã ºÐ¾ß¿¡¼´Â ¼ö¼ú½Ç°ú ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡¼ÀÇ ±³À°°ú ¿¬±¸°¡ ÇÊ¼öÀûÀÌÁö¸¸, Çö½ÇÀûÀ¸·Î ÀÌ·¯ÇÑ È¯°æÀ» ÀÚÁÖ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °ÍÀº ¾î·Æ´Ù. ÀÌ¿¡ ºÎ»ê´ë´Â º´¿ø ÀÓ»ó ÇöÀå°ú µ¿ÀÏÇÑ È¯°æÀ» ±¸ÇöÇÑ ¡®±Û·ÎÄÃ ÀÓ»ó½ÇÁõ¼¾ÅÍ¡¯¸¦ ±¸ÃàÇØ Àü¹®ÀûÀÎ ÀÇ·á ±³À°°ú ¿¬±¸°¡ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù.
ÀÌ ¼¾ÅÍ´Â ´ëÇÐ°ú Áö¿ª »çÈ¸ÀÇ µ¿¹Ý ¼ºÀåÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ ºÎ»ê´ëÀÇ ±Û·ÎÄÃ´ëÇÐ »ç¾÷ÀÇ ÇÏ³ª·Î Á¶¼ºµÆ´Ù. Æ¯È÷, ºÎ»ê´ë ±¸¼º¿ø»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ªÀÇ ´Ù¸¥ ±â°ü¿¡¼µµ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
±Û·ÎÄÃ ÀÓ»ó½ÇÁõ¼¾ÅÍ´Â 809.8§³ ±Ô¸ð·Î, 8°³ÀÇ ´Ù¿ëµµ ±³À° °ø°£À¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ¿©±â¿¡´Â ÀÇ·á±â±â ½Ç½À ¹× °ËÁõÀ» À§ÇÑ ÀÇ·á¸®ºù·¦½Ç, ¼ö¼ú ¹× ÁßÈ¯ÀÚ½Ç È¯°æÀ» ÀçÇöÇÑ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç½Ç, ³»½Ã°æ ¹× ÃÊÀ½ÆÄ ½Ç½À½Ç, È»ó°ÀÇ¿Í È¸ÀÇ¸¦ À§ÇÑ ½ºÆ©µð¿À µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ´Ù. ¶Ç ºÐ¸¸ ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ, ºñµð¿À°æ¼º»ð°ü¿ëÈÄµÎ°æ
ºÎ»ê´ë´Â ÀÌ¹ø ¼¾ÅÍ ±¸ÃàÀ» ÅëÇØ À¶ÇÕÀÇ»ý¸íÆ¯È ºÐ¾ßÀÇ ÀÎÀç¸¦ ¾ç¼ºÇÏ´Â °Í»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ÀÇ·á±â±âÀÇ ¾ÈÀü¼º°ú À¯È¿¼ºÀ» ½ÇÁõÇÏ°í ½Ã¹ü º¸±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇÏ°Ô µÆ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¹ÌÃæÁ· ÀÇ·á ¼ö¿ä¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°í, Á¶±â Ä¡·á¿Í ¿¹ÈÄ °³¼± µî ±àÁ¤ÀûÀÎ È¿°ú°¡ ±â´ëµÈ´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö