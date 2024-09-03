¼ºµ¿±¸, ¡®ÇÖÇÃ¡¯ ¼º¼öµ¿ ÀÎÆÄ ´ëÀÀ ÃÑ·Â¡¦Á¾ÇÕ´ëÃ¥ ¸¶·Ã

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±¸´Â ¿ì¼± ¼ºµ¿°æÂû¼, ±¸Ã», µ¿ ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ°¡ ÀÎÆÄ Á¤º¸¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î °øÀ¯ÇÏ±â À§ÇÑ ¼ÒÅë Ã¤³ÎÀ» µµÀÔÇß´Ù. 500¸í ÀÌ»ó ¸ô¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â Çà»ç °³ÃÖ ½Ã À¯°ü±â°üÀÌ ¼ÒÅë Ã¤³Î·Î Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÑ´Ù.
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±¸´Â ¶Ç ¼¿ï½Ã, ¼¿ï±³Åë°ø»ç µî°ú ÇùÀÇÇØ ¼º¼ö¿ª ÃâÀÔ±¸ ½Å¼³µµ ÃßÁøÇÑ´Ù.
Á¤¿ø¿À ¼ºµ¿±¸Ã»ÀåÀº ¡°ÀÎÆÄ ¹ÐÁýÀ¸·Î ¼º¼öµ¿ÀÇ ¾ÈÀüÀÌ À§Çù¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï ¾ÈÀü °ü¸®¸¦ Ã¶ÀúÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î °æÂû µî À¯°ü±â°ü°ú Àü¹æÀ§ÀûÀ¸·Î Çù·ÂÇØ ÁÖ¹Î ¾ÈÀü È®º¸¿¡ ºóÆ´ÀÌ ¾øµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö