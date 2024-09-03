±èÅÂÈì Áö»ç ¡°¼­»ê°øÇ×¡¤±¹°¡ÇØ¾ç»ýÅÂ°ø¿ø ÃßÁø ÁýÁßÇÒ °Í¡±

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È«¼º=±è¼ºÁØ ±âÀÚ ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö