°æ±âµµ, ÆòÈ­´©¸®±æ ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ¿¡ ¡®ÆòÈ­¿Í »ýÅÂ°è¡¯ ¹Ì¼úÇ° Àü½Ã

°æ±âµµ°¡ ÆòÈ´©¸®±æ ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ¸¦ ¹æ¹®ÇÏ´Â ÀÌ¿ë°´À» À§ÇØ ¡®ÆòÈ¿Í »ýÅÂ°è¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î 12¿ù±îÁö ¹Ì¼úÇ° 19Á¡À» Àü½ÃÇÑ´Ù.
ÆòÈ´©¸®±æÀº 2010³â °æ±âµµ°¡ ºñ¹«ÀåÁö´ë(DMZ) ÀÏ¿ø °í¾ç¡¤±èÆ÷¡¤ÆÄÁÖ¡¤¿¬Ãµ¿¡ Á¶¼ºÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖºÏ´ÜÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ °È±â ±æ·Î, ÃÑ 12°³ ÄÚ½º 184§°·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
¿ÃÇØ 3¿ù ¿¬Ãµ±º¿¡ ¹®À» ¿¬ ÆòÈ´©¸®±æ ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ´Â µð¿¥Áö ÃÖºÏ´Ü °È±â ±æÀÎ ÆòÈ´©¸®±æÀÇ °ÅÁ¡¼¾ÅÍ´Ù. ÀÌ°÷¿¡´Â Ä¿¹Â´ÏÆ¼ °ø°£¡¤Àü½ÃÈ«º¸°ü¡¤±³À°Àå µîÀ» ¿î¿µÇØ ¹æ¹®°´¿¡°Ô ÆíÀÇ¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÆòÈ´©¸®±æ Á¾ÁÖÀÚ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç ¹× Á¤±â¸ðÀÓ µî È°¼ºÈ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ÃßÁøµÇ´Â Àü½Ã´Â ¡®DMZ OPEN Æä½ºÆ¼¹ú Àü½Ã¡¯ÀÇ ÇÏ³ª·Î ÆòÈ´©¸®±æ ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ ¹æ¹®°´°ú ÀÚ¿¬ÀÌ ¾î¿ì·¯Áö¸ç ½°À» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À¸·Î ²Ù¸çÁö°í, ¹æ¹®°´¿¡°Ô ÆòÈÀÇ °¡Ä¡¿Í ÀÇ¹Ì¸¦ Àü´ÞÇÏ±â À§ÇØ ±âÈ¹µÆ´Ù.
Àü½Ã ÀÛÇ°Àº ¡®ÆòÈ¿Í »ýÅÂ°è¡¯ ÁÖÁ¦·Î ¡®¾ÆÆ®°æ±â¡¯ ÀÛ°¡ÀÎ °°¡¿¬, ±è±ÔÇÐ, ÀÌ»ó¿±, ÀÌÀºÁÖ, ÀüÁø°æ, Á¶ÅÂ±¤ µî 6¸íÀÌ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ 1Ãþ ·Îºñ ¹× Àü½ÃÈ«º¸°ü, 2Ãþ º¹µµ¿¡ ÃÑ 19Á¡ÀÌ °Ô½ÃµÅ ÀÖ´Ù.
ÀÛÇ°µéÀº ¡®ÀÚ¿¬¿¡ ÀÎ°ÝÀ» ºÎ¿©ÇÏ°í ÀÌ»óÇâÀ» ²Þ²Ù´Â ¸ð½À¡¯ ¡®ÇÑÀûÇÑ ½Ã°ñ ¼Ó °íÇâÀÇ ±â¾ï¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ Å×¸¶·Î Àü½ÃµÅ ÀÖÀ¸¸ç, µµ´Â ÀÌ¹ø Àü½Ã¸¦ ÅëÇØ ¹®È ¼Ò¿Ü Áö¿ªÀÎ ¿¬ÃµÁö¿ª ¹æ¹®°´¿¡°Ô º¼°Å¸® ¹× ¹®È¿¹¼ú ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀ» ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ú¹ÌÁ¤ µµ DMZÁ¤Ã¥°úÀåÀº ¡°µµ¹ÎµéÀÌ ÆòÈ´©¸®±æ ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ¿¡¼ ÆòÈÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ µÇ»õ±â´Â ¶æ±íÀº ½Ã°£ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°DMZ ÃÖºÏ´Ü µµº¸±æÀÎ ÆòÈ´©¸®±æ¿¡µµ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» °¡Á®´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö