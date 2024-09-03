ÀÎÇÏ´ë, ¿ï»ê´ë¿Í GGC ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±Û·Î¹ú ÀÎÀç ¾ç¼º

ÀÎÇÏ´ëÇÐ±³´Â ÃÖ±Ù ¿ï»ê´ëÇÐ±³¿Í ¡®Global Green Challenger(GGC) ÇÁ·Î±×·¥¡¯À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®Çß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
GGC ÇÁ·Î±×·¥Àº ÀÎÇÏ´ë ±âÈÄÀ§±â´ëÀÀ»ç¾÷´Ü, ¹Ì·¡ÀÚµ¿Â÷»ç¾÷´Ü, ÀÌÂ÷ÀüÁö»ç¾÷´Ü°ú ¿ï»ê´ë ±âÈÄº¯È ÀÎ¹®»çÈ¸À¶ÇÕÀÎÀç¾ç¼º »ç¾÷´ÜÀÌ °øµ¿À¸·Î ±âÈ¹¡¤ÁÖÃÖÇÑ ±Û·Î¹ú À¶ÇÕ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ±³À°ºÎÀÇ ÀÎ¹®»çÈ¸À¶ÇÕÀÎÀç¾ç¼º»ç¾÷(HUSS)°ú Ã·´ÜºÐ¾ß Çõ½ÅÀ¶ÇÕ´ëÇÐ»ç¾÷(COSS)ÀÇ Áö¿øÀ¸·Î ÃßÁøµÆ´Ù.
ÀÎÇÏ´ë¿Í ¿ï»ê´ë´Â ÇØ¿Ü 7°³±¹ 8°³ Çù·Â ´ëÇÐ°ú ÆÀº° ÀÚÀ² ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÇà, ¾îÇÐ¡¤¹®È ÇÐ½À, ÇöÁö Å½¹æ¡¤¼¼¹Ì³ª, ÇØÄ¿Åæ´ëÈ¸ µîÀ» ¿¬°èÇØ ÇÁ·Î±×·¥À» ±¸¼ºÇß´Ù.
ÁÖ°ü´ëÇÐÀÎ ÀÎÇÏ´ë´Â ÀÌ¸¦ À§ÇØ Áö³ÇØºÎÅÍ ¸ù°ñ±¹¸³´ëÇÐ±³, ÀÏº» ´Ï°¡Å¸´ë, Áß±¹ ÇÏ³²°ø¾÷´ë, Ä«ÀÚÈå½ºÅº ±¹Á¦°ü°è¿Í ¼¼°è¾ð¾î´ë, Á¶Áö¾Æ ÀÏ¸®¾Æ±¹¸³´ë, ¿ìÁîº£Å°½ºÅº Å¸½´ÄËÆ® ÀÎÇÏ´ë(IUT) ¹× Å¸½´ÄËÆ® ¾ÆÁÖ´ë(AUT), Å°¸£±â½º½ºÅº Áß¾Ó¾Æ½Ã¾ÆÇÑ±¹´ë µî°ú ±¹Á¦±³À°Çù·Â Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¿ÃÇØ Ã³À½ ÁøÇàµÈ GGC ÇÁ·Î±×·¥¿¡´Â ÃÖ±Ù 2°³¿ù µ¿¾È ¿ì¸®³ª¶ó¿Í ÇØ¿ÜÀÇ ´ëÇÐ»ý 119¸í, ±³¿ø 43¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ÃÑ 52ÆíÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î ±è¹üÁÖ ÀÎÇÏ´ë Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ°ú ÇÐ»ýÀº IUT, AUT ÇÐ»ý°ú ÆÀÀ» ÀÌ·ï ºø¹° ÀúÀå¡¤Áß¼ö Á¤È ½Ã½ºÅÛÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù. ¿ìÁîº£Å°½ºÅºÀÇ ±âÈÄ Æ¯¼º»ó ´Ü±â°£¿¡ ¸¹Àº ¾çÀÇ ºñ°¡ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ³»¸®Áö¸¸ °ÇÁ¶ÇÏ°í ¶ß°Å¿î ³¯¾¾·Î ÇÏÃµ±îÁö Èê·¯°¡±â Àü ¸ðµÎ ¸»¶ó¹ö¸°´Ù´Â »ç½ÇÀ» Âø¾ÈÇÑ ¾ÆÀÌµð¾î´Ù. ½Ç½Ã°£À¸·Î ¹° »ç¿ë·®À» È®ÀÎÇØ ÀÚ¿ø ³¶ºñ¿¡ ´ëÇÑ °æ°¢½ÉÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å³ ¼ö ÀÖ´Â ¡®Wise Droplet¡¯ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç ÇÁ·ÎÅäÅ¸ÀÔµµ °³¹ßÇØ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
GGC ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü°¡ÇÑ ÇÐ»ýµéÀº ±¹³» ´ëÇÐ 4°³ »ç¾÷´Ü ´ÜÀå°ú ÇØ¿Ü Çù·Â´ëÇÐ ÃÑÀåÀÌ °øµ¿À¸·Î ¼ö¿©ÇÏ´Â ÀÎÁõ¼¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÎÇÏ´ë¿Í ¿ï»ê´ë´Â ¿ÃÇØ GGC ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¿ì¼ö ¼º°úÀÚ, À¶ÇÕÀü°ø Âü¿© ÇÐ»ý µî 40¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î 6°³±¹ 14°³ ÇöÁö ±â¾÷¡¤±â°ü°ú ´Ü±âÇ¥ÁØÇöÀå½Ç½ÀÁ¦(ÀÎÅÏ½Ê)¸¦ ¿¬°è ¿î¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. GGC ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ±³À° È¿°ú¸¦ ³ôÀÌ°í, ÇÐ»ýµéÀÇ Á¹¾÷ ÈÄ Áø·Î Áö¿øÀ» °ÈÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù.
GGC ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©ÇÑ ¾ç´ÙÈÆ ÀÎÇÏ´ë ±â°è°øÇÐ°ú ÇÐ»ýÀº ¡°»çÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿Í ÇöÁöÅ½¹æÀ» ÇÏ¸é¼ ±Û·Î¹ú ±âÈÄÀ§±â ¹®Á¦¸¦ Ã¼°¨ÇÏ°Ô µÈ ¼ÒÁßÇÑ ±âÈ¸¿´´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GGC ÇÁ·Î±×·¥À» ÁÖ°üÇÑ ±èÁ¤È£ ÀÎÇÏ´ë ±âÈÄÀ§±â´ëÀÀ»ç¾÷´Ü ´ÜÀåÀº ¡°´Ù¾çÇÑ Àü°ø°ú °æÇèÀ» Áö´Ñ ±¹³»¿Ü ÇÐ»ýµéÀÌ ¼·Î »ý°¢À» ³ª´©°í ÇÔ²² ¹®Á¦ÇØ°á ´É·ÂÀ» Å°¿ö°¡´Â °ÍÀÌ GGC ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÁÖ¿äÇÑ ÃëÁö¡±¶ó¸ç ¡°¿ÃÇØÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ¿î¿µÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³»³â¿¡´Â ³²¹Ì, ¾ÆÇÁ¸®Ä«, µ¿À¯·´, µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ Áö¿ªÀ» È®´ëÇØ ÃÑ 12°³ ±¹°¡, 14°³ ´ëÇÐ°ú GGC ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö