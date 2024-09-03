4000¾ï¿ø´ë ºÒ¹ý ½ºÆ÷Ã÷ µµ¹Ú »çÀÌÆ® ¿î¿µ 42¸í °Ë°Å

ÅÚ·¹±×·¥À» ÅëÇØ ¼ö½Ê¸¸¸íÀÇ È¸¿øÁ¤º¸¸¦ ±¸ÀÔÇØ 4000¾ï¿ø´ë ºÒ¹ý ½ºÆ÷Ã÷µµ¹Ú »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇÑ Á¶Á÷ÀÌ °æÂû¿¡ Àû¹ßµÆ´Ù.
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A¾¾ Á¶Á÷Àº 2018³â 1¿ùºÎÅÍ Áö³ 7¿ù±îÁö ¾à 6³â 6°³¿ù°£ Àü±¹¿¡ 12°³ »ç¹«½ÇÀ» ºÐ»êÇØ Â÷·Á³õ°í ºÒ¹ý ½ºÆ÷Ã÷µµ¹Ú »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇØ¿Â ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
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ÇÇÀÇÀÚµéÀº ÃÑÃ¥À¸·ÎºÎÅÍ ´ëÆ÷ÅëÀå °èÁÂ 1°³´ç ¿ù 170¸¸¿øÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ ¹ÞÀ¸¸é, ÀÚ½ÅÀÌ 70¸¸¿øÀº °®°í ³ª¸ÓÁö 100¸¸¿øÀº ÅëÀå ÁÖÀÎÀÎ ÁöÀÎ¿¡°Ô Áö±ÞÇß´Ù.
ÀÌ ÁöÀÎµéÀº ÀÚ½ÅÀÇ °èÁÂ°¡ µµ¹Ú»çÀÌÆ® ¿î¿µ¿¡ »ç¿ëµÉ °ÍÀ» ¾Ë¸é¼µµ °èÁÂ¸¦ ºô·ÁÁá´Ù. ÀÌ¹ø¿¡ °Ë°ÅµÈ A¾¾ Á¶Á÷ÀÇ ¹üÇà ¼öÀÍÀº ¾à 106¾ï¿øÀ¸·Î Ãß»êµÈ´Ù.
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ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö