³²ÇØ¡¤»çÃµ¡¤ÇÏµ¿ ±¤¿ª °ü±¤ ÀÌÁ¤Ç¥ ¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯ º»°Ý ¿î¿µ

¼ºÎ°æ³² ±¤¿ª °ü±¤±Ç¿ª Çü¼ºÀ» À§ÇÑ ³²ÇØ±º°ú »çÃµ½Ã¡¤ÇÏµ¿±ºÀÌ ÇÏ³ª µÈ ¿Â¶óÀÎ °ü±¤ ±¸µ¶ ¼ºñ½º ¡®³²ÇØ·ÎON¡¯ÀÌ º»°Ý ¿î¿µµÈ´Ù.
³²ÇØ°ü±¤¹®ÈÀç´ÜÀº ³²ÇØ¿©Çà ¿Â¶óÀÎ ±¸µ¶ ¼ºñ½º ¡®³²ÇØ·ÎON¡¯ÀÇ ÁÖ¿ä ±â´ÉÀÎ ¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯À» ¸®´º¾óÇØ 2ÀÏºÎÅÍ ¿î¿µÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®³²ÇØ·ÎON¡¯Àº Áö¿ª°ú µµ½Ã¹ÎÀ» À¯±âÀûÀ¸·Î ¿¬°áÇØ Áö¿ª °æÁ¦ È°¼ºÈ¿Í Ã¼·ùÇü°ü±¤ ÁõÁøÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î Áö³ÇØ Ãâ½ÃµÅ ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
»õ·Ó°Ô °³ÆíµÈ ¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯Àº ¡®³²ÇØ·ÎON¡¯ ±¸µ¶ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 3°³ ½Ã¡¤±º °ü±¤»ç¾÷Ã¼ÀÇ ÇÒÀÎ ¼ºñ½º Á¦°ø µî Æ¯º°ÇÑ Á¦ÈÞ ÇýÅÃÀÌ ´ã±ä µðÁöÅÐ ÁÖ¹ÎÁõ ÇüÅÂ·Î ¿î¿µµÈ´Ù.
¿ì¼± Á¦ÈÞÃ³ÀÇ ¹üÀ§°¡ È®´ëµÅ ±âÁ¸¿¡´Â ³²ÇØ±º ³» °ü±¤»ç¾÷Ã¼¸¸À» ´ë»óÀ¸·Î °ü±¤°´¿¡°Ô Á¦ÈÞ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÆÁö¸¸ °³ÆíÀÇ °úÁ¤À» °ÅÃÄ Áö¿ªÀÇ °æ°è¸¦ Çã¹°¾ú´Ù.
°ü±¤°´Àº ÀÌÁ¦ ³²ÇØ±ºÀ» ³Ñ¾î »çÃµ½Ã¿Í ÇÏµ¿±ºÀÇ °ü±¤»ç¾÷Ã¼¿¡¼µµ ´Ù¾çÇÑ Á¦ÈÞ ÇýÅÃÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ÇöÀç ½ÄÀ½·á, °ü±¤Áö, Ã¼Çè¡¤·¹Àú ¼ºñ½º µî 40°÷¿¡¼ Á¦ÈÞ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÇ°í ÀÖ´Ù.
Ãß°¡·Î Á¦ÈÞ¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ¾÷Ã¼´Â 12¿ù 4ÀÏ±îÁö »ó½Ã·Î ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ¾î ³×ÀÌ¹öÆûÀ» ÅëÇØ ½ÅÃ»ÇÏ¸é µÈ´Ù. Æ¯È÷ ÁÖ¸ñÇÒ Á¡Àº ÀÌ¹ø °³ÆíÀ» ÅëÇØ ¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯ÀÌ ±¤¿ªÈ¡¤µðÁöÅÐÈ µÆ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
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¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯ÀÇ »ç¿ë ÀýÂ÷µµ °£´ÜÇÏ´Ù. ¡®³²ÇØ·ÎON¡¯ ÇÃ·§Æû¿¡¼ È¸¿ø°¡ÀÔ(±¸µ¶)À» ¿Ï·áÇÏ¸é ¡®³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõ¡¯ÀÌ ¹ß±ÞµÈ´Ù. °ü±¤°´Àº ¹ß±ÞµÈ ÁÖ¹ÎÁõÀ» Á¦ÈÞÃ³¿¡¼ »ç¿ë ÀÎÁõ ÈÄ ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¶¿µÈ£ ³²ÇØ°ü±¤¹®ÈÀç´Ü º»ºÎÀåÀº ¡°³²ÇØ·ÎON ÁÖ¹ÎÁõÀº ´Ü¼øÇÑ °ü±¤ ÇýÅÃ Á¦°øÀ» ³Ñ¾î, 3°³ ½Ã¡¤±º ±¤¿ª Çù·Â ÃËÁø°ú µ¥ÀÌÅÍ ±â¹ÝÀÇ °ü±¤ Á¤Ã¥ ¼ö¸³¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¿ª»çÈ¸¿Í Çù·ÂÀ» ÅëÇØ À¯ÀÍÇÑ °¡Ä¡¸¦ ´ãÀº °ü±¤¹®È »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
³²ÇØ=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö