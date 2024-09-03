°æÁÖ½Ã »ç·á¿ë ¿Á¼ö¼ö Àç¹è È®´ë ¿¬°£ 60¾ï¿ø Àý°¨

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½Ã´Â »ç·á¿ë ¿Á¼ö¼ö Ç°Á¾ °³¹ß°ú Àç¹è¸éÀû È®´ë·Î ¿¬°£ 60¾ï¿øÀÇ ¹èÇÕ »ç·áºñ¸¦ ´ëÃ¼ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù.
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°æÁÖ=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö