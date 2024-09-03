ÀºÆò¿ª»çÇÑ¿Á¹Ú¹°°ü, °ø°ø ¿¹½ÄÀåÀ¸·Î È°¿ëµÈ´Ù

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ÀºÆò¿ª»çÇÑ¿Á¹Ú¹°°üÀº ÁöÇÏ 1Ãþ¡¤Áö»ó 2Ãþ, ¿¬¸éÀû 2901§³±Ô¸ð´Ù. 1Ãþ¿¡´Â ÀºÆò´ºÅ¸¿î°ú »ïÃµ»çÁö µî¿¡¼ ¹ß±¼µÉ À¯¹°ÀÌ Àü½ÃµÈ ÀºÆò¿ª»ç½Ç°ú ÀÛÀºµµ¼°ü, ÀºÆò¸¶´çÀÌ ÀÖ´Ù. 2Ãþ¿¡´Â ÇÑ¿ÁÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÑ¿ÁÀü½Ã½Ç µîÀÌ ¸¶·ÃµÅ ÀÖ´Ù.
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±×·¯¸é¼ ¡°¿¹½ÄÀåÀ» ¹æ¹®ÇÑ »ç¶÷µé¿¡°Ô´Â ÀºÆò¿ª»çÇÑ¿Á¹Ú¹°°ü°ú ÁÖÀ§ ºÏÇÑ»êÇÑ¹®ÈÃ¼ÇèÆ¯±¸¸¦ ¾Ë¸®´Â ±âÈ¸°¡ µÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¼ÛÅÂÈ ±âÀÚ alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö