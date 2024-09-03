ÀÎÃµ¿¡ GCF À¯Ä¡ Á÷Á¢È¿°ú ¿¬°£ 362¾ï¡¦¼Òºñ¡¤¸ÅÃâ Áõ´ë

ÀÎÃµ ¼Ûµµ±¹Á¦µµ½Ã¿¡ ÀÚ¸®ÀâÀº ³ì»ö±âÈÄ±â±Ý(GCF)ÀÇ Á÷¡¤°£Á¢ °æÁ¦Àû È¿°ú°¡ ¸Å¿ì Å« °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÎÃµ¿¬±¸¿øÀº Á¤Ã¥¿¬±¸°úÁ¦·Î ¼Ûµµ¿¡ À¯Ä¡µÈ Áö 10³âÀ» ³Ñ±ä GCFÀÇ ÀÎÃµ Áö¿ª°æÁ¦ ¿µÇâ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù. GCF´Â °³¹ßµµ»ó±¹ ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà°ú ±âÈÄº¯È ÀûÀÀ Áö¿øÀ» À§ÇØ Ã¼°áµÈ À¯¿£±âÈÄº¯ÈÇù¾à(UNFCCC)¿¡ µû¶ó ¼³¸³µÈ ±¹Á¦±â±¸·Î 2013³â 12¿ù 4ÀÏ Ãâ¹üÇß´Ù.
GCF´Â ÇöÀç ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ±â±Ý°ú Á¶Á÷ ±Ô¸ð°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ´©Àû ±â±Ý Á¶¼º ±Ô¸ð´Â 28Á¶¿ø, Á¤±ÔÁ÷¿øÀº 360¸íÀÌ ³Ñ´Â´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ÀÎÃµ¿¬±¸¿ø ºÐ¼®¿¡¼ GCF À¯Ä¡ÀÇ Á÷Á¢È¿°ú´Â ¿¬°£ ÃÑ 362¾ï¿øÀÇ ¼Òºñ ¹× ¸ÅÃâ Áõ´ë È¿°ú·Î Á¶»çµÆ´Ù. °£Á¢È¿°ú·Î´Â »ý»êÀ¯¹ßÈ¿°ú 539¾ï¿ø, ºÎ°¡°¡Ä¡À¯¹ßÈ¿°ú 271¾ï¿ø, Ãë¾÷À¯¹ßÈ¿°ú 660¸í µîÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
½Ã´Â °ü·Ã À¯Ä¡ Çù¾à¿¡ µû¶ó GCF¿¡ ¸Å³â 40¾ï¿øÀÇ ¿¹»ê°ú »ç¹«°ø°£À» Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸ GCFÀÇ ±Ô¸ð°¡ Á¡Â÷ Ä¿Áö¸é¼ Ãß°¡ÀûÀÎ »ç¹«°ø°£ Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅÂ´Ù. ÀÌ¿¡ ½Ã´Â ±¹Á¦±â±¸¸¦ Ãß°¡ À¯Ä¡ÇÏ¸é¼ ³ì»ö±âÈÄ ¿¬°ü»ê¾÷ ÁýÀûÈ¸¦ ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú ³ì»ö±âÈÄ °ÅÁ¡µµ½Ã Á¶¼ºÀ» À§ÇØ Áöºí·Ï½º(G-blocks) Á¶¼º»ç¾÷À» °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÎÃµ¿¬±¸¿øÀº ½Ã°¡ ¸Å³â Áö¿øÇÏ´Â ¿¹»ê ¹× »ç¹«°ø°£ ±âÈ¸ºñ¿ë°ú ºñ±³ÇØ GCF À¯Ä¡¿¡ µû¸¥ °æÁ¦Àû È¿°ú°¡ ¸Å¿ì Å©´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù. ¶Ç Àü±¹ ´ÜÀ§ÀÇ È¿°ú°¡ ´õ Å©±â ¶§¹®¿¡ GCF¿Í G-blocks Á¶¼º»ç¾÷ÀÇ ±¹°¡Àû Áö¿ø°ú °ü½ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ GCF¿Í ¿¬°èÇÑ »ê¾÷Àû Ãø¸éÀÇ È¿°ú¸¦ È®´ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Ã Â÷¿øÀÇ »ç¾÷ ¹ß±¼ Áö¿ø µî ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
¹ÚÂù¿ ÀÎÃµ¿¬±¸¿ø ¿¬±¸À§¿øÀº ¡°GCFÀÇ ÀÎÃµ À¯Ä¡´Â ¿¬°£ ¼ö¹é¾ï ¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â Á¤·®Àû È¿°ú ¿Ü¿¡µµ ÀÎÃµÀÇ µµ½Ãºê·£µå °¡Ä¡ »ó½Â, ±¹Á¦»çÈ¸ À§»ó Á¦°í µî ¿©·¯ Á¤¼ºÀû È¿°ú°¡ ÇÔ²² ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù¡±¸ç ¡°±âÈÄÀ§±â¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¦Àû °ü½É Áõ´ë·Î GCFÀÇ ¿ªÇÒ°ú ±Ô¸ð°¡ Á¡Â÷ Ä¿Áö´Â ¸¸Å ÀÎÃµ¿¡ À¯Ä¡µÈ GCFÀÇ ÇâÈÄ °æÁ¦¡¤»çÈ¸Àû È¿°úµµ ´õ¿í Áõ´ëµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö