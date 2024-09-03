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°æ³²µµ Æú¶õµå ¹Ù¸£»þ¹Ù¼­ Ç×°ø¡¤¹æ»ê±â¾÷ ÅõÀÚÇù¾à Ã¼°á

¹ÎÇ×±â ¿£Áø ¼ö¸® Àü¹® »çÃµ¿¡ MRO±¹³»¹ýÀÎ 200¾ï ÅõÀÚ
¹æ»ê Àü¹®±â¾÷ ÁøÁÖ »Ñ¸®»ê´Ü¿¡ Á¦Á¶°øÀå ½Å¼³ 80¾ï ÅõÀÚ

ÀÔ·Â : 2024-09-03 10:36
2ÀÏ ¿ÀÈÄ(ÇöÁö½Ã°£) Æú¶õµå ¹Ù¸£»þ¹ÙÀÇ ¸ÓÅ¥¾î ±×·£µå È£ÅÚ¿¡¼­ ¹Ú¿Ï¼ö °æ³²µµÁö»ç(¿À¸¥ÂÊ µÎ¹øÂ°)¿Í Á¤¿µ±Ù ¿µ¿¡ºñ¿¡ÀÌ¼Ç ´ëÇ¥(¿À¸¥ÂÊ ¼¼¹øÂ°), ¹ÚÁ¾±¸ ¢ß¸ÅÆ¼½º È¸Àå(¿ÞÂÊ ¼¼¹øÂ°), ÃÖÀçÈ£ Ã¢¿ø»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸Àå(¿ÞÂÊ µÎ¹øÂ°) µîÀÌ ÅõÀÚÇù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ³²µµ Á¦°ø

¹Ú¿Ï¼ö °æ³²µµÁö»ç¸¦ ´ÜÀåÀ¸·Î µ¿À¯·´À» ¹æ¹® ÁßÀÎ °æ³²´ëÇ¥´ÜÀÌ 2ÀÏ ¿ÀÈÄ(ÇöÁö½Ã°£) Ç×°ø ¿£ÁøMROÀü¹®±â¾÷ ¿µ¿¡ºñ¿¡ÀÌ¼Ç, ¹æ»ê±â¾÷ ¢ß¸ÅÆ¼½º¿Í ÅõÀÚÇù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÅõÀÚÇù¾à½ÄÀº Æú¶õµå ¹Ù¸£»þ¹ÙÀÇ ¸ÓÅ¥¾î ±×·£µå È£ÅÚ¿¡¼­ ¿­·ÈÀ¸¸ç, ¹Ú Áö»ç¿Í Á¤¿µ±Ù ¿µ¿¡ºñ¿¡ÀÌ¼Ç ´ëÇ¥, ¹ÚÁ¾±¸ ¸ÅÆ¼½º È¸Àå µîÀÌ Âü¼®ÇØ °¢°¢ 200¾ï¿ø°ú 80¾ï¿øÀÇ ÅõÀÚÇù¾àÀ» Çß´Ù.

¿µ¿¡ºñ¿¡ÀÌ¼ÇÀº Áö³­ 2013³â ¼³¸³µÈ ¹ÎÇ×±â ¿£Áø ¼ö¸® Áß½ÉÀÇ MROÀü¹®±â¾÷À¸·Î ÀÌ¹ø Çù¾à¿¡µû¶ó °æ³² »çÃµ½Ã Ãàµ¿ÀÏ¹Ý»ê¾÷´ÜÁö¿¡ ±¹³» º¹±Í ÅõÀÚ¸¦ ÁøÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¿£ÁøMRO ±¹³»¹ýÀÎÀ» ¼³¸³ÇØ ¾à200¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇÏ°í, 45¸íÀÇ ½Å±Ô °í¿ëÀ¸·Î MROÀü¹®ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¸ÅÆ¼½º´Â Áö³­ 2020³â ¼³¸³µÈ ¹æ»ê Àü¹®±â¾÷À¸·Î Àü¼úÅë½ÅÃ¼°è ¹ßÀü±â ¹× Ç×°ø±â Áö»óÁö¿øÀåºñ µîÀ» »ý»êÇØ °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ÅõÀÚÇù¾àÀ¸·Î ÁøÁÖ »Ñ¸®»ê¾÷´ÜÁö¿¡ ¾à80¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇØ Ç×°ø±â Áö»óÁö¿øÀåºñ Á¦Á¶°øÀåÀ» ½Å¼³ÇÏ°í, ¾à10¸íÀÇ ÀÎ¿øÀ» ½Å±Ô·Î °í¿ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¹Ú Áö»ç´Â ¡°°æ³²µµ°¡ ±»°ÇÇÑ ÇÑ±¹ Ç×°ø»ê¾÷ÀÇ Áß½ÉÁö°¡ µÇ±â À§ÇØ¼­´Â ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI)°¡ ±º¼öÇ° »ý»ê¿¡¼­ ¹ÎÇ×±â »ý»êÀ¸·Î »ç¾÷¿µ¿ªÀ» È®ÀåÇÏ°í, µµ³»¿¡ ¹ÎÇ×±â¸¦ ¼ö¸®ÇÏ°í Á¤ºñÇÏ´Â ±â¾÷µéÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÔÁöÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿À´Ã ÅõÀÚÇù¾àÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¹ÎÇ×±â °ü·Ã ±â¾÷µéÀÌ °æ³²¿¡ Áö¼Ó ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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