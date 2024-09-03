¡®¿ø»êÁöÇ¥½Ã À§¹Ý¡¤ºÎÁ¤ À¯ÅëÇàÀ§ ²ÄÂ¦¸¶¡¯¡¦Àü³²µµ Æ¯º°´Ü¼Ó

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Æ¯È÷ 2³â ÀÌ³» 2È¸ ÀÌ»ó ¿ø»êÁö Ç¥½Ã±âÁØ(°ÅÁþÇ¥½Ã µî)À» À§¹ÝÇÏ¸é À§¹Ý±Ý¾×ÀÇ 5¹è ÀÌÇÏ(ÃÖ°í 3¾ï¿ø)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °úÂ¡±ÝÀ» ºÎ°ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
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¹«¾È=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö