Àü³² µ¿ºÎ±Ç, ¹°·ù¡¤°ü±¤¡¤½Å»ê¾÷ °ÅÁ¡À¸·Î À°¼ºÇÑ´Ù

Àü³²µµ´Â ¼øÃµ½Ã ¼ÒÀç µ¿ºÎÃ»»ç¿¡¼ ±è¿µ·Ï µµÁö»ç¿Í µ¿ºÎÁö¿ªº»ºÎ ¼Ò¼Ó Á÷¿ø µî 400¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ °³Ã» 1ÁÖ³â ±â³äÇà»ç¸¦ °³ÃÖÇß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù. ±è Áö»ç´Â ¡°µ¿ºÎ±ÇÀ» È¯ÅÂÆò¾ç ¹°·ù¡¤°ü±¤¡¤½Å»ê¾÷ °ÅÁ¡À¸·Î À°¼ºÇÏ°Ú´Ù¡±´Â ÀÇÁö¸¦ ¹àÇû´Ù.
Àü³¯ ¿¸° Çà»ç´Â µ¿ºÎÃ»»ç °³Ã»°ú µ¿ºÎ±Ç ¹Ì·¡ ºñÀüÀÌ ´ã±ä È«º¸¿µ»ó °øÀ¯, µ¿ºÎÃ»»ç °³Ã» ÈÄ 1³â°£ ÅõÀÚÀ¯Ä¡, Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷, ¹®È¿¹¼ú, È¯°æ»ê¸², ¿©¼ø»ç°Ç µî 5°³ ºÐ¾ß¿¡¼ µ¿ºÎ±Ç Áö¿ª ¹ßÀü¿¡ Çå½ÅÇÏ°í µµÁ¤¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÀÚ 8¸í(°ø¹«¿ø 3¸í¡¤¹Î°£ÀÎ 5¸í) ½Ã»ó µîÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
±è Áö»ç´Â ¡°µ¿ºÎ±ÇÀÇ ¿ª·®°ú °Á¡À» »ì·Á È¯ÅÂÆò¾ç±Ç ¹°·ù¡¤°ü±¤¡¤½Å»ê¾÷ °ÅÁ¡À¸·Î ÁßÁ¡ À°¼ºÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°µ¿ºÎ±ÇÀÇ ´õ Å« ºñ»óÀ» À§ÇØ¼´Â ¿µÈ£³² »ó»ý ÈÇÕ°ú °øµ¿ ¹ø¿µÀÇ ±¸½ÉÁ¡ ¿ªÇÒÀ» °ÈÇØ ³²ÇØ¾È ³²ºÎ±ÇÀÇ Áß½ÉÁö·Î ÀÚ¸®¸Å±èÅä·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç µ¿ºÎÁö¿ªº»ºÎ Á÷¿øµé¿¡°Ô µ¿ºÎ±Ç ´ëµµ¾àÀ» À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ¶Û °ÍÀ» ÁÖ¹®Çß´Ù.
ºÎ´ëÇà»çÀÎ Æ÷·³¿¡¼´Â ¡®¸íÀÇµéÀÇ ½º½Â, ±×µé¡¯°ú ¡®¸ÞÅ¸ÀÇ·á°¡ ¿Â´Ù¡¯¶ó´Â Ã¥ÀÇ ÀúÀÚÀÌ¸é¼ EBS ¸íÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ °í°üÀý ºÐ¾ß¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â µî ´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÇ·á°èÀÇ ¸íÀÇÀÌÀÚ ¸í»ç·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁø ¼¿ï ¼º¸ðº´¿ø Á¤Çü¿Ü°ú ±Ç¼ø¿ë ±³¼ö°¡ ¡®AI-½º¸¶Æ®º´¿øÀÌ ¿¾î°¡´Â ¹Ì·¡ÀÇ·á¡¯ ÁÖÁ¦ Æ¯°À» Çß´Ù.
Æ÷·³¿¡´Â ¼øÃµ»ï»êÁßÇÐ±³, ¼øÃµ½ÂÆòÁßÇÐ±³ µî¿¡¼ ¹Ì·¡ ÀÇ·á¿¡ °ü½É ÀÖ´Â ÇÐ»ý 60¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ´Â µî µ¿ºÎ±Ç Áö¿ª¹ÎÀÌ ¿¹»óº¸´Ù ¸¹ÀÌ Âü¿©ÇØ Æ÷·³ Çà»çÀå 400¿© Àü ÁÂ¼®À» °¡µæ ¸Þ¿ü´Ù.
Æ÷·³¿¡ Âü¼®ÇÑ ¼øÃµÀÇ ÇÑ ÇÐ»ýÀº ¡°Á¤º¸Åë½Å±â¼ú(ICT), ÀÎ°øÁö´É(AI) µî ½º¸¶Æ® µðÁöÅÐ ±â¼úÀ» È°¿ëÇÑ ¹Ì·¡ ÀÇ´ë ºñÀü µî ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Ã¼µæÇÒ ±âÈ¸¸¦ Á¦°ø¹Þ¾Æ ³Ê¹« ¸¸Á·½º·¯¿ü´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
µ¿ºÎÃ»»ç´Â µ¿ºÎ±Ç µµ¹Î ÇàÁ¤ÆíÀÇ¸¦ À§ÇØ 2005³â ¼øÃµ½Ã¿¡¼ µ¿ºÎÃâÀå¼Ò·Î Ãâ¹ßÇØ ÀÌÈÄ 2018³â µ¿ºÎÁö¿ªº»ºÎ(1±¹ 6°³ºÎ¼)·Î °³ÆíµÆÀ¸³ª ´Ã¾î³ª´Â ±â¾÷ ÅõÀÚÀ¯Ä¡, ¹®È½Å»ê¾÷ È®´ë µî ÇàÁ¤¼ö¿ä¿¡ ¹ßºü¸£°Ô ´ëÃ³ÇÏ±â À§ÇØ Á¶Á÷°³ÆíÀ» ÅëÇØ 5°³±¹ 14°³ºÎ¼ÀÇ Çö Ã¼Á¦¸¦ °®Ãè´Ù.
¼øÃµ=±è¿µ±Õ ±âÀÚ ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö