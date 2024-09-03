±èÇØ½Ã ¿©¼º Áß½É¼­ Àü ½Ã¹Î Âü¿© ¡®¾ç¼ºÆòµîÁÖ°£¡¯ ±â³ä

°æ³² ±èÇØ½Ã´Â Àü³¯ ±èÇØ°¡¾ßÅ×¸¶ÆÄÅ© Ã¶±¤»ê°ø¿¬Àå¿¡¼ ¡®2024³â ¾ç¼ºÆòµîÁÖ°£¡¯ ±â³äÇà»ç¸¦ ¿¾î ½Ã¹Î°ú ¡®ÇÔ²² ÀÏÇÏ°í ÇÔ²² µ¹º¸´Â ¾ç¼ºÆòµî µµ½Ã ±èÇØ¡¯¿¡ ´ëÇØ ¼ÒÅëÇß´Ù°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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±èÇØ=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö