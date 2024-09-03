°­¸ª´ë±³¼­ Æ÷ÅÍ Æ®·° Ãß¶ôÇØ ºÒ¡¦70´ë µî 5¸í »ç»ó

3ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã36ºÐÂë °¿øµµ °¸ª½Ã È«Á¦µ¿ °¸ª´ë±³¿¡¼ QM6 ½Â¿ëÂ÷¿Í ½î·»Åä ½Â¿ëÂ÷°¡ Ãßµ¹ÇÑ µÚ ¸¶ÁÖ ¿À´ø Æ÷ÅÍ Æ®·°°ú ÀÕµû¶ó ºÎµúÇû´Ù.
Æ®·°Àº ´Ù¸® ¾Æ·¡·Î Ãß¶ôÇÏ¸ç ºÒÀÌ ³µ´Ù.
ÀÌ »ç°í·Î 70´ë Æ®·° ¿îÀüÀÚ A¾¾°¡ ¼ûÁö°í µ¿½ÂÀÚ 1¸íÀÌ ½ÉÁ¤Áö »óÅÂ¿¡¼ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ µ¿½ÂÀÚ 1¸íµµ »óÃ³¸¦ ÀÔ¾î º´¿ø ÀÌ¼ÛµÆ´Ù.
½Â¿ëÂ÷¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø 2¸íµµ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ® Ä¡·á¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°æÂûÀº Æ®·°ÀÌ »ç°í Â÷·®À» ÇÇÇÏ·Á´Ù ´Ù¸® ¾Æ·¡·Î Ãß¶ôÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í Á¤È®ÇÑ »ç°í ¿øÀÎÀ» Á¶»ç ÁßÀÌ´Ù.
°¸ª=¼½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö